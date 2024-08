Hande Erçel invitada al Festival de Venecia como embajadora de marca italiana

La actriz Hande Erçel sigue siendo el centro de atención tanto dentro como fuera de su país. Recientemente, la periodista turca Birsen Altuntaş reveló que Hande ha sido invitada a asistir al prestigioso Festival de Venecia. Aunque en esta ocasión no participará por un proyecto cinematográfico, su presencia en el evento se debe a su rol como embajadora de una reconocida marca italiana de joyería, lo cual ha emocionado a sus seguidores.

Este anuncio ha generado alegría entre sus fans, quienes celebran que la actriz tenga la oportunidad de codearse con figuras de renombre internacional. Sin embargo, no todos han recibido la noticia con el mismo entusiasmo. Como era de esperarse, algunos detractores no tardaron en criticar su participación en el festival, señalando que, al no haber estrenado ninguna película este año, no debería estar allí.

La 81ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia se celebra desde el 28 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2024. Este evento es uno de los más prestigiosos en el mundo del cine, y en su historia se han reconocido grandes obras y directores con premios como el León de Oro y el León de Plata. Aunque Hande no compite en esta edición, algunos especulan que, en un futuro, podríamos verla aspirar a uno de estos galardones.

Hande ErçelPierre Mouton

Por ahora, la actriz está revisando varias propuestas de guiones, pero aún no ha confirmado su participación en ningún nuevo proyecto. Sus seguidores tendrán que esperar para saber si regresará pronto a la pantalla grande.