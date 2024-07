Hande Erçel genera polémica con su sensual posado en Mykonos

Hande Erçel, una de las actrices turcas con mayor proyección internacional, está constantemente bajo el escrutinio público tanto en Turquía como en el extranjero. Aunque suele destacar por sus logros profesionales, su relación con Hakan Sabinçi también acapara titulares, y sus detractores no pierden oportunidad para criticarla. No obstante, la actriz prefiere no prestar atención a estas críticas.

La más reciente polémica en redes sociales surgió por un sensual posado veraniego de Hande. Tras varias semanas de rodaje de "Rüzgara Bırak" junto a Baris Arduç, la actriz inició sus vacaciones en la paradisíaca isla de Mykonos, en Grecia. Luciendo un escotado y favorecedor vestido azul, Hande dio la bienvenida al verano y generó gran revuelo.

La controversia no tardó en llegar. Mientras algunos admiraron la figura de la actriz, su estilo al vestir y la felicidad que reflejaban sus fotos, otros la calificaron de "vulgar" por mostrar, según ellos, "más de lo que debería". Incluso, algunos llegaron a afirmar que "si no enseña cuerpo, nadie habla de ella". Este tipo de comentarios resaltan la incongruencia de esperar que en pleno verano Hande vista un jersey de cuello vuelto.

A pesar de las críticas, la popularidad de Hande Erçel es innegable. Cada prenda que viste suele agotarse en las tiendas, lo que demuestra el impacto de su estilo en muchas jóvenes que la consideran un referente de moda. En el ámbito profesional, Hande no podría estar más satisfecha, ya que su película "Rüzgara Bırak" es esperada con ansias por el público y se perfila como una de las grandes apuestas turcas a nivel internacional para finales de este año.

"Rüzgara Bırak" narra la historia de Ege Yazıcı (Barış Arduç) y Aslı Mansoy (Hande Erçel), herederos del poderoso grupo empresarial Yazman. Aslı, la directora ejecutiva, vive en Estambul, mientras que Ege disfruta de una vida tranquila en contacto con la naturaleza en Çeşme. Después de muchos años sin verse, se reencuentran para salvar la empresa familiar al borde de la quiebra. Aslı quiere construir un gran hotel en la bahía donde Ege, quien ha establecido su propia escuela de surf, se niega a alterar el paisaje, generando un fuerte conflicto entre ambos