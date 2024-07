Engin Akyürek y Fahriye Evcen brillan en la serie turca "Ölene Kadar", disponible gratis en YouTube

Engin Akyürek es sinónimo de éxito. El actor turco ha logrado que la mayoría de sus producciones sean reconocidas mundialmente. Muchas de estas producciones están disponibles en plataformas como Mitele, donde se puede ver Adim Farah, y Netflix, que ofrece Kara Para Ask, una de las favoritas de los espectadores en esta plataforma de streaming.

Para aquellos sin suscripción a plataformas de pago, YouTube es una excelente opción, ofreciendo auténticas joyas de manera gratuita. Por ejemplo, en YouTube se puede encontrar una de las ficciones más emocionantes de Engin Akyürek: Ölene Kadar. Este melodrama, que consta de 13 episodios de larga duración, es perfecto para maratonear en las tardes y noches de verano.

Producida por Tims Productions, Ölene Kadar es una serie turca subtitulada en español que no te puedes perder. Narra la historia de venganza de Dağhan, un hombre condenado a cadena perpetua por un crimen que no cometió. La abogada Selvi lo ayuda a salir de prisión, pero, consumido por el odio, Dağhan no puede llevar una vida normal, siendo acosado por quienes lo acusaron injustamente. Esta telenovela es una historia de venganza, lucha por la justicia y, sobre todo, resiliencia.

Además de su trama emocionante, perfecta para los amantes del suspense, el amor y la pasión, la producción cuenta con un elenco de lujo. Junto a Engin Akyürek, destaca la actriz Fahriye Evcen, una de las intérpretes más reconocidas dentro y fuera de Turquía. La química entre Akyürek y Evcen aporta gran verosimilitud a la historia que representan.

Los seguidores de ambos actores desean verlos juntos en una nueva producción, y aunque no hay confirmaciones, siempre existe la posibilidad. El último trabajo de Fahriye Evcen hasta la fecha ha sido la serie Alparslan: Büyük Selçuklu en 2022, mientras que Engin Akyürek ha recibido dos ofertas laborales para la próxima temporada. ¿Aceptará alguna de ellas?