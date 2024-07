De abogado a actor internacional: La inesperada carrera de Can Yaman

Can Yaman es actualmente uno de los actores turcos con mayor proyección internacional, pero su camino hacia la actuación no fue planificado. Inicialmente, Can no tenía la intención de dedicarse a la interpretación y llegó a este mundo casi por casualidad. Afortunadamente, el destino intervino, y ahora es conocido por su papel como el nuevo Tigre de Malasia en Sandokan.

Podrías preguntarte, si Can Yaman se convirtió en actor ya siendo adulto, ¿a qué se dedicaba antes de ponerse delante de una cámara? Antes de defender papeles complicados en el escenario, Can Yaman defendía a criminales ante un juez, ya que se graduó en Derecho. Antes de convertirse en un cotizado actor, ejercía como abogado, luciendo traje y toga.

"Terminé la carrera de Derecho con buenas notas, pero los últimos dos cursos no asistía a clase con regularidad. No podía estar quieto en clase. Con leerme el libro de texto y repasar un par de veces los apuntes, me bastaba para ir al examen más preparado que los demás," confesó Can Yaman a un diario en 2017. Además, mientras estudiaba Derecho, también se formó en cocina y coctelería, demostrando que tiene habilidades culinarias.

Can Yaman.

Después de graduarse, Can realizó una pasantía de un año y medio en un bufete de abogados antes de empezar a trabajar para la consultora internacional PwC. A medida que avanzaba en su carrera, comenzó a tomar clases de interpretación para mejorar su dicción. Fue entonces cuando descubrió su verdadera pasión: la actuación. Su entorno rápidamente notó su talento y le animaron a seguir este nuevo camino. Así, comenzó a dedicarse de lleno a la actuación y consiguió su primer papel en Gönül İşleri en 2014.

Habiendo dedicado varios años a la actuación y alcanzado fama mundial, según medios turcos, en 2022, Can Yaman vendió su despacho de abogados en Bebek, Estambul. Al parecer, grupos de fans organizados, especialmente extranjeros, visitaban constantemente la oficina con la esperanza de verle, aunque él casi nunca estaba allí.