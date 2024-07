Can Yaman nominado a los premios Kineo 2024 por "Viola Come Il Mare"

Can Yaman

El éxito internacional de Can Yaman es innegable. Desde que dejó Turquía, no ha dejado de trabajar en el mercado global, con proyectos destacados en plataformas de prestigio. Uno de sus mayores logros recientes es la serie "Viola Come Il Mare", cuya primera temporada está disponible en Netflix, mientras que la segunda ha cosechado excelentes audiencias en Canale 5 y Mediaset Infinity.

Este trabajo le ha valido a Yaman una nominación a los prestigiosos Premios Kineo 2024 en la categoría de Mejor Actor, premios vinculados al famoso Festival de Venecia. Estos galardones celebran lo mejor del cine y la televisión italiana y promueven iniciativas especiales en colaboración con la UNESCO, la ONU y la UE, abordando temas contemporáneos como los derechos humanos y el respeto por el medio ambiente.

Can Yaman compite en esta categoría con destacados actores italianos como Alessandro Borghi y Edoardo Leo. Si quieres apoyar a Can Yaman, puedes votar gratuitamente en la página de Kineo. Actualmente, él lidera en número de votos dentro de su categoría. La entrega de premios tendrá lugar en el Festival de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre de 2024.

"Viola Come Il Mare" sigue la historia de Viola Vitale (Francesca Chillemi), quien tras una exitosa carrera en el mundo de la moda en París, regresa a su ciudad natal, Palermo, en busca del padre que nunca conoció. En Palermo, Viola trabaja como reportera policial y colabora con el inspector jefe de policía, Francesco Demir (Can Yaman), un investigador talentoso pero escéptico respecto a la humanidad.

Ambos trabajan juntos en casos de homicidio: Viola como periodista y Francesco como policía. La primera temporada terminó con la relación entre Viola y Francesco en suspenso y muchos misterios sin resolver, dejando al público ansioso por los nuevos capítulos, que aún no se han estrenado en España.