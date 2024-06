Giovanni Nasta ('Viola Come Il Mare 2') defiende a Can Yaman de los ataques mediáticos

Desde que Can Yaman desactivó sus redes sociales, los medios de comunicación han especulado intensamente sobre las razones detrás de esta decisión. Como era de esperar, algunos medios han aprovechado la oportunidad para atacar al actor turco tanto en su vida personal como profesional. Sin embargo, sus seguidores han salido en su defensa, asegurando que Can simplemente necesita un descanso de las redes para concentrarse en su nuevo proyecto, ‘Sandokan’, y que es comprensible que quiera evitar leer mensajes de odio de algunos haters entre toma y toma.

No solo sus fervientes seguidores han apoyado a Can Yaman, sino también su compañero de "Viola Come Il Mare" y gran amigo, Giovanni Nastta. El actor concedió una entrevista en la que habló sobre Can: “Can es una persona única. Siempre estaremos ahí el uno para el otro”. Giovanni continuó alabando a su colega: “A veces olvido que Can Yaman es una estrella. Para mí, es el amigo al que llamo para ir a comprar algo al supermercado antes de ver el partido juntos”.

Respecto a los ataques constantes de algunos medios, Giovanni respondió: “Me gustaría que los medios que lo describen de otra manera vinieran a verlo al set, tal como lo vivimos nosotros. Verían a un Can muy diferente”. Con esta afirmación, el intérprete quiso defender a su gran amigo. “Somos confidentes. Hablamos de todo, desde la vida privada hasta el trabajo. Nos reunimos por las noches para ver a La Roma jugar, en mi casa o en la suya. No es común que en el trabajo se formen este tipo de relaciones”, añadió.

Can Yaman

Giovanni también resaltó el carácter solidario de Can Yaman: “Es muy generoso, tanto en público como en privado. Es el primero en ofrecerte una cena en su casa y en estar ahí en momentos complicados. Si hay algo que Can desea es que su suerte sea también la suerte de los demás. Creo que es parte de su cultura tener esa calidez, esta hospitalidad y generosidad que hace que los demás se sientan bien”.