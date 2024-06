Mediaset confirma el futuro de 'Viola Come Il Mare', la serie estelar de Can Yaman

Viola Come Il Mare

El futuro de "Viola Come Il Mare" parece estar esclareciéndose gradualmente. Durante una conferencia de prensa donde se evaluaron los logros de Mediaset en 2024, Pier Silvio Berlusconi, director general de MFE (Media For Europe), expresó su intención de renovar la serie protagonizada por Can Yaman y Francesca Chillemi para una tercera temporada, motivado por el éxito obtenido con la segunda.

Sin embargo, tras el anuncio surgieron dudas en varios medios sobre si la intención de Berlusconi se materializará, dado los múltiples compromisos profesionales de Can Yaman, quien actualmente está ocupado con el rodaje de Sandokan. No se tiene certeza de cuándo el actor estaría disponible para filmar una nueva temporada.

En relación con la posible renovación de "Viola Come Il Mare", Pier Silvio Berlusconi reiteró: "Es nuestro deseo invertir más en esta producción, así que encontraremos la manera de hacerlo. Vamos a crear la tercera temporada de Viola Come Il Mare". Es importante recordar que Pier Silvio es hijo de Silvio Berlusconi y es accionista de Fininvest, el holding familiar que controla el Grupo Mediaset (MFE-MediaForEurope), del cual es vicepresidente ejecutivo y CEO. Además, es presidente y CEO de RTI, la empresa italiana que gestiona todas las actividades televisivas del grupo Mediaset.

Viola Come Il MareMediaset

El anuncio de la renovación está respaldado por impresionantes datos de audiencia: las cadenas de Mediaset alcanzaron una cuota de pantalla del 40,8%, impulsada en gran medida por la popularidad de "Viola Come Il Mare". Berlusconi elogió la calidad de las producciones de Mediaset y destacó cómo esta serie ha sido fundamental para reducir la brecha con su principal competidor, RAI 1.

En cuanto a "Viola Come Il Mare 2", ha superado con creces los 2 millones de espectadores en su emisión por Canale 5. Además, tuvo un destacado desempeño en la plataforma de Mediaset Infinity, acumulando más de 5 millones de horas vistas solo en la primera semana de emisión. Hasta el momento, Can Yaman no ha comentado sobre esta posible renovación, ya que su cuenta de Instagram fue eliminada recientemente, generando especulaciones sobre si fue una decisión voluntaria del actor alejarse de las redes sociales.