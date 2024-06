Can Yaman Enciende las Redes con su Nuevo Vídeo de Sandokan

Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, no deja de sorprender a sus seguidores. Esta vez, el galán ha compartido un nuevo vídeo del rodaje de Sandokan, y como era de esperarse, ha causado un verdadero furor entre sus fans. Yaman es conocido por ser asiduo a compartir vídeos de sus entrenamientos, pero cada nueva publicación parece superar a la anterior, dejando poco a la imaginación y deslumbrando con su físico, que parece esculpido por los mismos dioses.

Can Yaman

En esta ocasión, el vídeo muestra a Can Yaman montando a caballo, semidesnudo, en una idílica playa. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar. Muchos usuarios de Twitter han pausado el vídeo repetidamente para capturar las mejores imágenes. “Madre mía, este hombre nos mata algún día de un infarto”, comentaba una seguidora entre risas.

Sin embargo, más allá del atractivo físico del actor, lo que realmente ha sorprendido a sus seguidores es la evidente mejoría en su técnica de equitación. Can Yaman comenzó a practicar equitación durante el rodaje de El Turco y ha continuado perfeccionando sus habilidades para Sandokan. Los caballos tendrán un papel crucial en esta serie, especialmente en las escenas de acción, lo que ha llevado a Yaman a someterse a un intenso entrenamiento.

No solo Can Yaman se está preparando arduamente para esta producción. Ed Westwick, conocido por su papel en Gossip Girl, también se ha unido al elenco y ha estado entrenando para las exigentes escenas de combate cuerpo a cuerpo que serán una constante en la serie. La dedicación de ambos actores promete dar realismo y dinamismo a las peleas y luchas que se desarrollarán a lo largo de la historia.

Aunque muchos detalles sobre Sandokan permanecen en el aire, como si la trama será fiel al libro original, lo que es seguro es que el rodaje sigue su curso y las sorpresas continúan. Actualmente, el equipo se encuentra filmando en Calabria, y se espera que la producción se extienda hasta bien entrado el verano.

Pietro Rosa, consejero delegado regional de Calabria, ha mencionado que la serie de Can Yaman podría estrenarse en el canal RAI 1 en octubre de este año. No obstante, aún no hay una confirmación oficial por parte del equipo de Lux Vide, la productora detrás de esta ambiciosa serie. El público deberá mantenerse a la espera para ver si los plazos se cumplen o si el estreno se retrasa hasta el próximo año.

Mientras tanto, los seguidores de Can Yaman pueden seguir disfrutando de los avances y entrenamientos que el actor comparte en sus redes sociales, alimentando la expectación por Sandokan y reafirmando su estatus como uno de los actores más queridos y admirados del momento.