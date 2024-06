El Ascenso de Alba Brunet: Más allá de 'Sueños de Libertad'

Alba Brunet ha conquistado el corazón del público internacional gracias a su participación en la serie "Sueños de libertad". Su interpretación del personaje de Fina y la emotiva historia de amor con Marta, interpretada por Marta Belmonte, ha resonado a nivel global, generando una ola de seguidores que se manifiestan activamente en redes sociales y diversas plataformas online. Las cuentas de fans dedicadas a compartir información profesional sobre Alba no han hecho más que crecer, subrayando el impacto de su actuación.

Sin embargo, la carrera de Alba Brunet no se limita a "Sueños de libertad". A lo largo de los años, ha participado en una serie de proyectos que han recibido tanto el elogio de la crítica como el favor del público. A continuación, presentamos una selección de sus tres mejores series, que no solo te engancharán desde el primer episodio, sino que también te mostrarán facetas de Alba Brunet que probablemente no conocías.

Mòpies



MòpiesIB3.

Una de las series más destacadas de Alba es "Mòpies". La trama sigue a Bel, una adolescente que, junto a su hermano Pere, asiste a un campamento de verano en el Santuario de Lluc. Allí, Pedro se reencuentra con su amigo Gori y presenta a Hilda al grupo conocido como los Espiadimonis. Judith, una monitora del campamento, les propone la actividad más emocionante de todas: cazar mopias. Durante esta aventura, un ser extraño se oculta en el bosque, desencadenando un suceso inexplicable. Bel, con la ayuda de Judith y la colaboración de Gori y Hilda, se embarcará en una búsqueda para desentrañar el misterio. Esta serie destaca por su mezcla de misterio, aventura y paisajes impresionantes.

'Acacias 38'



Acacias 38RTVE

Otra producción destacada es "Acacias 38", una serie diaria que nos transporta a 1913. La historia se centra en un grupo de criadas y las familias burguesas para las que trabajan, reflejando la interacción de dos mundos en un solo escenario: el edificio Acacias 38, ubicado en un barrio burgués de una gran ciudad española. Las tramas se desarrollan en torno a las familias, sus criadas y los habitantes del barrio, ofreciendo un mosaico de amor, celos, pasiones, venganzas, odios y alegrías. Esta producción de TVE, en colaboración con Boomerang TV, ha cautivado a la audiencia con su rica narrativa y su amplio elenco de más de 20 personajes.

'Paraíso'

ParaísoIMDB.

Finalmente, "Paraíso" nos sumerge en la atmósfera de un pueblo costero al final del verano. La serie sigue la desaparición de Sandra, Eva y Malena, tres jóvenes de 15 años, en una discoteca. La policía parece estar siguiendo pistas equivocadas, por lo que Javi, el hermano menor de Sandra, junto a sus amigos Quino y Álvaro y el matón de la clase, Zeta, decide emprender su propia investigación. Lo que descubren es aterrador: quienes tienen a su hermana no son de este mundo. Esta serie combina elementos de suspense y ciencia ficción, ofreciendo una experiencia única y llena de intriga.