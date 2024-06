Marta Belmonte protagoniza un divertido momento detrás de cámaras en 'Sueños de libertad'

Marta Belmonte ha vuelto a protagonizar un divertido momento durante el rodaje de Sueños de libertad.La actriz ha vuelto a hacer gala de un cómico momento que, por fortuna, ha quedado grabado gracias al actor Guillermo Barrientos. Unas imágenes que han provocado las risas de sus seguidores y en enamorado, aún más, a las fervientes fans de Manfin. Si es que esta mujer lo tiene todo.

En el corto vídeo, publicado a Instagram, se puede ver a Marta haciendo de “ventilador humano”, aunque bien podría parecer que estaba preparándose para una clase de aerobic. Viendo lo bien que se mueve, podría ganarse la vida de profesora de zumba si fuese necesario. La actriz compartió el vídeo a través de sus redes sociales y, como era de esperar, las reacciones llegaron enseguida. «Este mujer es un portento», agregaban algunos usuarios de Twitter.

Marta BelmonteManuel Fiestas Moreno

Sueños de libertad se ha coronado como una de las series diarias revelación de la temporada. Son muchas las parejas que se han ido creando en la ficción desde el inicio de la serie, como, la de Luz y Luis o la de Begoña y Andrés, aunque esta última es un amor prohibido. El romance, el drama y la venganza son los ingredientes principales de esta ficción que arrasa en las sobremesas.

No obstante, hay que destacar una parejita que, poco a poco, se ha ganado el corazón del público. Como no podía ser de otra manera, hablamos de la formada por Marta y Fina. Hasta tienen su propio nombre ‘Mafin’, y no me digáis que no suena como una magdalena. La verdad es que es un nombre perfecto, teniendo en cuenta que la primera solo tiene dos amores en la vida: Fina y la cocina. Ojo, y es un nombre que han elegido los propios seguidores de la serie, ya que, desde la cuenta oficial en redes sociales de Sueños de libertad, se lanzó una encuesta para que fuese el público quien eligiese el nombre la parejita.

De esta forma, Mafin se suma a la todavía corta lista de nombres de parejas LGTBI de una serie diaria. Recordemos por ejemplo a Luimelia, de Amar es para siempre, a Maitino de Acacias 38 o a Luznhoa de 4 estrellas. Gracias a ellas, la comunidad LGTBI ha hallado re- presentación en un terreno aún vetado en su mayoría: las series diarias. El espectador está feliz con el hecho de que las ficciones de sobremesa, históricamente creadas para una audiencia no tan juvenil, sean estandarte de una mayor y deseada visibilidad.