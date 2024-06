Lleida juega hoy 3 finales

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El hockey sobre patines de Lleida vivirá hoy una jornada clave, con tres de sus principales equipos luchando por sentenciar sus respectivas eliminatorias de play off. El Finques Prats Llista es el único de los tres que se lo juega todo a una carta, ya que esta tarde (20.00) recibe al Caldes en el tercer y último partido de la lucha por una plaza europea. Por su parte, el Vila-sana tiene la opción este mediodía (13.00) de dejar sentenciada su clasificación para la final por el título de OK Liga si es capaz de ganar de nuevo al Palau de Plegamans, ahora a domicilio, mientras que el HC Alpicat femenino también puede resolver hoy (20.30) por la vía rápida, si es capaz de ganar en la pista del Girona, su pase al play off final para regresar a la máxima categoría estatal que perdió hace un año.

El conjunto que dirige Edu Amat intentará reponerse de la goleada que encajó hace una semana en Caldes (5-0) y que supuso romper una racha de siete victorias consecutivas (las seis últimas de la fase regular de la Liga y la primera del play off). El cuadro barcelonés, que había perdido sus tres anteriores duelos ante los leridanos, logró forzar el partido de desempate, que se jugará en el Onze de Setembre. La plantilla listada quiere hacer buena la ventaja del factor pista para que el club continúe compitiendo en Europa por octava temporada consecutiva, lo que sería un gran éxito. Además, el encuentro será emotivo para varios de sus jugadores, en especial Sergi Folguera, que se despedirá del club donde se formó para enrolarse en el Calafell. También dirán adiós Xavier Aragonès, que ya se ha comprometido con el Noia, y el argentino Julián Martínez, que podría volver a la Liga francesa.El Vila-sana, por su parte, tiene este mediodía la primera bola de partido para dejar sentenciado su pase a la gran final del play off por primera vez en su historia, ya que las dos anteriores veces cayó eliminado en semifinales, la temporada pasada ante el Gijón y hace dos frente a su rival de hoy, el Palau de Plegamans. Después del triunfo por 3-1 en el primer partido disputado en Vila-sana, las jugadoras de Lluís Rodero intentarán sacar provecho de la presión que ahora tiene su rival, al que ya derrotaron hace unas semanas en las semifinales de la Champions League.Finalmente, el HC Alpicat también afronta el segundo duelo del play off, en su caso de ascenso a la OK Liga femenina, con la ventaja que le da haber ganado el primer duelo en casa por la mínima (1-0), por lo que las de Mats Zilken intentarán hacerlo valer para certificar su pase a la gran final, aunque lo tendrán que hacer con las baja de cuatro jugadoras.

“Por nuestra cabeza solo pasa ganar porque esta clasificación europea nos hace mucha ilusión” “No vamos a defender, vamos a hacer nuestro partido e intentaremos lograr el objetivo”

El Fraga se plantó ayer en la final del play off por el título después de sumar la segunda victoria ante el Telecable Gijón, al que acabó derrotando en los penaltis (no falló ni uno) después de acabar el tiempo reglamentario 2-2 y la prórroga 4-4.

Por otra parte, ayer arrancaron las semifinales de la OK Liga masculina con victorias de Barça y Noia, que superaron respectivamente a Reus (6-3) y Liceo (5-3).

Edu Amat: “El equipo no saldrá pensando en el resultado de Caldes”

El técnico del Finques Prats Llista, Edu Amat, reconoce que la derrota sufrida hace una semana en Caldes (5-0) “nos hizo daño porque no reflejaba la competitividad que demostró el equipo sobre la pista, pero es lo que hay. Hemos analizado los errores y el partido se resolvió por pequeños detalles, ellos estuvieron más acertados ante portería y nosotros no tuvimos el día”, y aseguró que hoy, en el partido decisivo, “el equipo no saldrá pensando en el resultado de Caldes. Por nuestra cabeza solo pasa trabajar para ganar porque esta clasificación europea nos hace mucha ilusión. Volver a estar en Europa por octavo año consecutivo sería una demostración de que el club se está consolidando en la élite, de que está haciendo bien las cosas año tras año. Si no lo conseguimos será un golpe duro, está claro, pero no podemos pensar en eso ahora”. En cuanto al partido de esta tarde, el quinto de la temporada entre ambos, comentó que “me espero un guión similar a los otros, con los dos equipos yendo a ganar desde el primer minuto, buscando la portería sin pensar”.

Rodero: “Vamos a Palau sin pensar que tenemos una segunda opción”

Lluís Rodero, entrenador del Vila-sana, no quiere pensar en la ventaja con la que afronta su equipo el partido de hoy. “No queremos pensar que estamos 1-0, sino que vamos con ganas de ganar y sin pensar en que tenemos una segunda opción si perdemos”, afirmó el técnico del Pla d’Urgell, que no cree que la presión influya en su rival. “A veces puede jugar a favor o en contra, por eso tenemos que centrarnos en cómo estamos nosotros, porque ellas saldrán muy fuertes, y a partir de aquí hacer el hockey que sabemos y aprovechar las oportunidades que tengamos”, añadió.Rodero también restó importancia al hecho de haber ganado los dos últimos partidos ante el Palau. “Los dos se decidieron por pequeños detalles, por eso será muy importante salir muy concentradas a la pista y aguantar los primeros minutos, en los que seguramente nos apretarán. No vamos a defender, vamos a hacer nuestro partido e intentaremos ganar para lograr el objetivo, que es estar en la final, y convencidas de que lo podemos hacer, aunque no será muy fácil”, apuntó.

Mats Zilken: “No queremos llegar al tercer partido”

El entrenador del Alpicat femenino, Mats Zilken, confía en cerrar la serie a las primeras de cambio, aunque reconoce que “no será fácil. Será un partido complicado porque es fuera de casa, en una pista en la que ya nos costó ganar en la Liga (3-5)”, dijo, para añadir: “No queremos llegar al tercer partido y lucharemos por dejar resuelta la eliminatoria, porque si jugamos un desempate, a un partido puede pasar de todo”. Zilken tendrán las bajas de Laia Pagés, Núria Jové, Laia Cid y Eva Pastor, que tampoco estarían en caso de jugar la final.