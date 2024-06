'Viola Come Il Mare' Renueva por una Tercera Temporada: Todos los Detalles que Debes Saber

La serie de Can Yaman, 'Viola Come Il Mare', ha logrado tanto éxito con su segunda temporada que la productora ha decidido renovarla para una tercera entrega. Aquí te contamos todos los detalles sobre esta emocionante noticia.

Viola come il mareMediaset

El anuncio fue realizado esta semana por Pietro Berlusconi, director general de MFE (Media For Europe), durante una rueda de prensa en la que hizo un balance de los resultados obtenidos por Mediaset en los primeros meses del 2024. Berlusconi destacó la calidad de las series producidas y aprovechó la ocasión para confirmar que 'Viola Come Il Mare', protagonizada por Can Yaman y Francesca Chillemi, continuará con una nueva temporada. Las cadenas de Mediaset han alcanzado una impresionante cuota de audiencia del 40,8%, y parte de este éxito se atribuye a la popularidad de la serie protagonizada por Yaman.

Berlusconi expresó su satisfacción con los resultados de la ficción, indicando que producciones como 'Viola Come Il Mare' han ayudado a reducir la brecha con RAI 1, el principal competidor de Mediaset. La serie no solo ha sido un pilar fundamental en la televisión abierta, sino también en las plataformas digitales, destacándose como uno de los contenidos más vistos en Mediaset Infinity.

Can YamanIMDB

Giovanni Nasta, uno de los actores de la serie, habló recientemente sobre los rumores de una tercera temporada, mostrando su entusiasmo: “Que me llamen cuando quieran, porque yo estoy listo”. Aunque aún no se ha confirmado la fecha de inicio del rodaje, se sabe que Can Yaman está actualmente ocupado con las grabaciones de 'Sandokan'. Sin embargo, los fanáticos mantienen la esperanza de que los nuevos episodios lleguen el próximo año.

Para quienes no se conocen con la trama, 'Viola Come Il Mare' sigue la historia de Viola Vitale, una mujer que, tras su carrera en el mundo de la moda en París, regresa a su ciudad natal, Palermo, para buscar al padre. que nunca conoció. En Palermo, Viola se convierte en reportera policial para un sitio web y trabaja junto al inspector jefe de policía, Francesco Demir, un talentoso investigador pero con una visión cínica de la humanidad.

La colaboración entre Viola y Francesco en casos de homicidio ha mantenido a los espectadores al borde de sus asientos. La primera temporada terminó con un suspenso emocionante, y la segunda temporada dejó a los fans deseando más con una escena impactante. No es sorprendente que la noticia de la renovación haya sido recibida con entusiasmo por los seguidores de la serie.

La tercera temporada promete más intriga, drama y desarrollo de personajes, consolidando aún más el éxito de 'Viola Come Il Mare'. Mantente atento a las próximas actualizaciones sobre esta fascinante serie que ha capturado el corazón de la audiencia.