Detenido un menor por la muerte a puñaladas de un joven en Tàrrega

segre A les imatges, Mossos al carrer Sant Pelegrí / Laia Pedrós

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Tàrrega han detenido esta madrugada a un menor de 17 años relacionado con la muerte de otro joven en la capital del Urgell. Los hechos han sucedido a las 1:06 h de este jueves, cuando se ha producido una pelea durante la cual el joven detenido ha agredido presuntamente gravemente otro, de 18 años.

Inmediatamente, el SEM ha trasladado a la víctima al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida donde ha fallecido horas después. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponent se ha hecho cargo de la investigación para averiguar las circunstancias de este hecho.