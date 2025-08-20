Una leridana de 18 años asistió en 2024 a 23 conciertos en varios puntos del Estado y este año podría superarlo

Una veintena de conciertos en un solo año es una marca difícil de alcanzar. Sin embargo, no lo ha sido para Maria Abella García, una joven de Lleida de 18 años que en 2024 acudió a 23 en ciudades como Barcelona, Madrid, Córdoba, Granada o Zaragoza. “Solo me queda el norte”, explica a SEGRE. Su pasión, que dice tener desde niña, comenzó en 2023, cuando su padre la llevó a ver a Aitana.

Cuando cumplió la mayoría de edad, aprovechó para viajar ella sola y poder ir a ver a sus artistas favoritos. “Aprovecho también para hacer turismo”, añade divertida. Maria ha llegado a hacer cola durante 24 horas, ha dormido al raso para entrar en un concierto e, incluso, se ha desmayado mientras esperaba.

La jove Maria Abella García, a la rambla Ferran de Lleida. - M.A.G.

“En noviembre, fui a cinco conciertos y recuerdo una vez que un día estaba en Granada y al siguiente, en Madrid”. En su ruta ha podido escuchar en directo a artistas como Vicco, Paula Koops, Aitana, Natalia, Álvaro de Luna, Abraham Mateo o Khiara Oliver, entre otros muchos.

A la pregunta de cuál le ha gustado más, no duda en contestar que fue el de Aitana del pasado julio en el Estadi Olímpic de Barcelona. “Hacía mucho tiempo que tenía las entradas, pensaba que nunca llegaría”, cuenta. “Fue la que más dinero me ha costado, 214 euros, pero valió la pena”, remarca.

La cantante Vicco posó divertida con la leridanaM.A.G.

“Siempre me encuentro con amigos, que nos conocemos de los conciertos, y me hago una lista para saber lo imprescindible que llevar en la bolsa”, explica. Y sobre cómo hace para pagarlo todo, lleva dos años trabajando de camarera y también aprovecha regalos de cumpleaños y Navidades para recoger dinero que pueda invertir en su pasión. Un hobby que quiere convertir en carrera y para lo que tiene previsto estudiar Periodismo y Comunicación Audiovisual. La joven comparte su experiencia a través de su cuenta de Instagram _@mariaaabg_.

Con Abraham Mateo.M.A.G.

Foto con Aitana tras la premiere de su documental

Maria pudo fotografiarse con Aitana en febrero en Madrid. Esperó a que saliera del programa La Revuelta, de TVE, mientras asistía a la premiere del documental de la artista, Metamorfosis. También fue a la de la película Estado Eléctrico, protagonizado por Millie Bobby Brown. Este año tiene previstos más conciertos, como el de Sebastián Yatra en Barcelona.