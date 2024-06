Nuevo cambio de horario de 'Mi nombre es Farah' en Divinity

Desde su debut en el canal Divinity, "Mi Nombre es Farah" se ha consolidado como una de las series turcas más exitosas de la temporada. Protagonizada por Demet Özdemir y Engin Akyürek, esta telenovela ha capturado la atención de la audiencia, posicionándose durante varias semanas como el contenido más visto en la plataforma de Mitele. Sin embargo, las recientes decisiones del canal con respecto a su programación han generado descontento entre sus seguidores.

La semana pasada, Mediaset decidió cambiar el horario de emisión de "Mi Nombre es Farah" para dar cabida al estreno del programa "Socialité", moviendo la serie a las 21:00 horas. Esta decisión no fue bien recibida por los fanáticos, quienes expresaron su molestia en redes sociales, calificando la medida como un "maltrato hacia la producción". Muchos seguidores se quejaron de que Divinity no está cuidando adecuadamente su telenovela más valorada del momento. Comentarios como "No puedo creer que jueguen así con el público" reflejan la frustración generalizada.

Fotograma de Mi nombre es Farah.IMBD

Esta semana, la producción protagonizada por Özdemir y Akyürek enfrenta otro cambio en su horario. Con el regreso de "Con Olor a Fresas", una comedia romántica también protagonizada por Özdemir, "Mi Nombre es Farah" pasará a emitirse de lunes a viernes a las 22:00 horas. La nueva programación de Divinity queda así: a las 20:55 horas, "Con Olor a Fresas"; a las 22:00 horas, "Mi Nombre es Farah"; a las 22:45 horas, "Familia"; y a las 00:05 horas, "Karagül".

La trama de "Mi Nombre es Farah" sigue la vida de Farah, una brillante estudiante de medicina en Irán cuyo futuro como cirujana se ve truncado cuando debe comenzar una nueva vida lejos de su país. Embarazada y sola, Farah se enfrenta a la dura realidad de trabajar para mantener a su hijo, Kerimsah, quien padece una enfermedad rara. Siete años después, su situación se complica aún más al presenciar un asesinato mafioso. Desesperada, Farah ruega por su vida a Tahir, el sicario, ofreciendo mantener silencio y limpiar la escena del crimen.

Mi nombre es FarahIMDB

Sin embargo, la trama toma un giro inesperado cuando Farah decide testificar en la comisaría al descubrir que la víctima era un policía. Este acto de valentía la pone en una situación aún más peligrosa. Involucrada con la mafia, Farah se encuentra atendiendo a Ali Galip, el líder criminal, en un hospital. Aunque le salva la vida, esto no es suficiente para ganar su libertad. Galip ordena a Tahir que se deshaga de ella, pero Tahir, inesperadamente, se encuentra incapaz de cumplir con esta orden.