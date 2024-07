La serie de Can Yaman que te recomendamos mientras llega "Sandokan"

Un gran porcentaje del público está deseando el estreno de Sandokan, y la espera se está haciendo angustiosa. Desde que Can Yaman decidió destinar sus redes sociales exclusivamente para centrarse en el rodaje de esta ficción, la información sobre las grabaciones ha sido muy escasa. Sin embargo, seguimos atentos a cualquier fotografía, vídeo o anécdota que aparezca.

Las primeras informaciones apuntaban a que la ficción del actor turco podría llegar a la pequeña pantalla a finales de este año. Sin embargo, otros medios aseguran que no será hasta el primer trimestre de 2025 cuando Sandokan vea finalmente la luz. Primero lo hará en Italia y, después, como ha ocurrido con otras series de Can Yaman, se venderá al mercado internacional.

Lo único claro es que aún no hay una fecha confirmada de estreno. Mientras tanto, Can Yaman y el resto del equipo han terminado el rodaje de la serie en Calabria y se han mudado a Roma. Luego, se trasladarán a la isla Reunión, donde pasarán varios días grabando en sus majestuosas playas… ¡Menuda envidia! Y para que el público no se aburra esperando el estreno de esta serie, te contamos dónde y cuándo puedes ver la ficción más internacional de Can Yaman este verano.

Nos referimos, por supuesto, a Viola Come Il Mare, la serie italiana con la que Can Yaman ha conquistado a la audiencia mundial gracias a la adquisición de la serie por parte de Netflix. La primera temporada ha causado furor en la plataforma y se espera que pronto se estrene su segunda y última temporada hasta la fecha. Recordemos que se ha renovado por una tercera, pero su rodaje aún no ha comenzado. La primera temporada consta de solo 10 episodios de cincuenta minutos, y te engancharás desde el primer momento.

Can Yaman

La serie se centra en Viola Vitale, quien, tras su trayectoria en el mundo de la moda en París, se traslada a su ciudad natal, Palermo, con el fin de buscar al padre que nunca conoció. En esta ciudad, Viola se involucra en la redacción de un sitio web como reportera policial, donde coincide con el inspector jefe de policía, Francesco Demir, un hombre dotado para la investigación pero carente de fe en la humanidad.

Ambos colaboran estrechamente en casos de homicidio: Viola como periodista y Francesco como policía. La primera temporada de esta serie culminó dejando a los espectadores en suspenso, con la relación entre Viola Vitale y Francesco Demir sin resolver y numerosos enigmas y secretos aún sin esclarecer. Por consiguiente, el público espera con ansias los nuevos capítulos.