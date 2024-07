Can Yaman

El rodaje de la nueva serie de Sandokan, protagonizada por el actor turco Can Yaman, sigue avanzando, y la expectación no deja de crecer. Las localizaciones escogidas para la filmación también están despertando gran curiosidad. Can Yaman y el equipo han pasado estos meses grabando en lugares de ensueño que podrían inspirar tu próximo destino de vacaciones. Aquí te contamos algunos de esos increíbles sitios.

Las grabaciones comenzaron en Calabria, Italia, donde se ha construido una recreación de la colonia inglesa de Labuan en la zona industrial de Lamezia Terme. Calabria, una región en el sur de Italia, es conocida por sus impresionantes 780 km de costa y paisajes naturales prístinos. Su capital es Catanzaro, y la ciudad más poblada es Regio de Calabria. Limita al norte con Basilicata, al este con el golfo de Tarento, al sur con el mar Jónico, y al oeste con el mar Tirreno. Calabria es un destino turístico popular en verano, gracias a sus playas limpias y su bajo nivel de contaminación. Además de las costas, el interior de Calabria también ofrece una rica historia y cultura, con ciudades como Cosenza que destacan por su patrimonio artístico y histórico.

Después de Calabria, el equipo se trasladó a Roma, la Ciudad Eterna. Roma es un destino perfecto para los amantes de la historia y la cultura, con cada calle llena de tesoros por descubrir y una gastronomía inigualable. Sin embargo, el calor del verano puede ser intenso, superando fácilmente los 40 grados, por lo que quizá sea mejor planear una visita en otoño.

Calabria

Finalmente, Can Yaman y su equipo viajarán a Francia, concretamente a la isla de Reunión en el océano Índico, al este de Madagascar. Reunión es una región ultraperiférica de la Unión Europea y ofrece playas tropicales únicas y una rica biodiversidad. A diferencia de la Guayana Francesa, Reunión no alberga grandes mamíferos salvajes, pero su fauna y flora son variadas, aunque amenazadas por especies invasoras. Esta isla será el escenario de las próximas semanas de rodaje, prometiendo paisajes exóticos y aventuras emocionantes.

Estas locaciones no solo serán el telón de fondo perfecto para la nueva serie de Sandokan, sino también potenciales destinos turísticos que podrían añadir un toque de aventura a tus próximas vacaciones.