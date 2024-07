Can Yaman conquista Calabria: finaliza el rodaje de 'Sandokan' y se traslada a Roma

Can Yaman

El rodaje de Sandokan en Calabria ha sido una experiencia épica, pero como todo lo bueno, ha llegado a su fin. La semana pasada, el equipo filmó sus últimas escenas en esta hermosa región italiana, sede de la grabación desde el 22 de abril. Antes de despedirse, Can Yaman atendió a numerosos fans que se acercaron al set para decir adiós al equipo.

Como es habitual, el actor mostró su lado más amable, tomándose fotos y firmando autógrafos para sus seguidores. Después de estos emotivos encuentros, los fanáticos de la estrella turca se fueron a casa con una sonrisa y gratos recuerdos.

Aunque el rodaje en Calabria ha terminado, la producción de Sandokan continúa. Can Yaman ha hecho las maletas y se prepara para nuevas jornadas de rodaje en Roma, conocida como la "Ciudad Eterna". La capital italiana será el próximo escenario de esta épica serie.

La prensa ha revelado que aún quedan muchas escenas de lucha, aventura y amor por rodar. Los desafíos no han terminado para Can Yaman, quien seguirá entrenando duro para ofrecer la mejor versión del Tigre de Malasia. Aunque no se ha especificado exactamente dónde se rodarán las escenas en Roma, se sabe que el equipo utilizará algunos de los enclaves más importantes de la ciudad.

Después de Roma, el equipo de Sandokan se trasladará a Francia, específicamente a la isla de Reunión. Situada en el océano Índico, al este de Madagascar, esta región ultraperiférica de la Unión Europea ofrece numerosas playas tropicales. Es probable que algunas de estas playas sirvan de escenario para las aventuras de Sandokan y sus marineros.