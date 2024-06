Okan Bayülgen elogia a Can Yaman mientras continúa el rodaje de 'Sandokan'

A pesar de haber desactivado sus redes sociales, Can Yaman continúa siendo noticia. En ocasiones de manera directa y otras veces a través de terceros, como en este caso. El actor está inmerso en el rodaje de "Sandokan", una producción que se lleva a cabo en Calabria y otras regiones de Italia desde abril de este año. Aunque dejó Turquía hace varios años, la prensa de su país natal no lo ha olvidado, y tampoco lo han hecho sus colegas de la industria.

En una reciente entrevista con un medio de comunicación turco, el actor Okan Bayülgen habló sobre la industria audiovisual de Turquía, los nuevos referentes en la actuación y, por supuesto, mencionó a Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, Okan Bayülgen es una figura destacada de la televisión y el espectáculo en Turquía desde hace años. Es conocido por su carácter provocador, su sentido del humor y su profunda habilidad actoral. Actualmente, está de gira con la obra "Richard".

Durante la entrevista, el periodista preguntó sobre la nueva generación de actores turcos y si había alguno que destacara especialmente. Bayülgen no dudó en nombrar a Can Yaman. "Siempre me ha llamado mucho la atención Can Yaman, y lamentablemente, también dejó Turquía. Creo que es un actor diferente, mientras que muchos otros parecen iguales en todos sus roles. Él participa en proyectos que rompen con las historias típicas donde las chicas persiguen a los chicos", comentó Bayülgen.

Can Yaman

Como Can Yaman no tiene redes sociales activas en este momento, no ha hecho comentarios sobre estas declaraciones, y no sabemos si ha sido informado de ellas. Sin embargo, dada su habitual gratitud hacia quienes lo apoyan, es probable que esté complacido con las palabras de Bayülgen. La última vez que Can Yaman apareció públicamente fue en un reportaje de RAI 1, una de las principales cadenas italianas, sobre el rodaje de "Sandokan". En este reportaje, el actor ofreció algunas pistas sobre lo que los espectadores pueden esperar ver próximamente en la pantalla.