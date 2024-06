Can Yaman vuelve a la televisión tras desaparecer de redes: "Soy un luchador"

El rodaje de Sandokan ha generado un gran revuelo tanto en Italia como en el extranjero. El protagonista, Can Yaman, eliminó sus redes sociales hace poco más de una semana, lo que ha desencadenado una nueva polémica. Sus seguidores han defendido al actor, argumentando que está concentrado en su nuevo proyecto en la televisión italiana y es comprensible que quiera evitar distracciones causadas por comentarios negativos.

Antes de desaparecer de Instagram, Can Yaman compartía regularmente detalles sobre el desarrollo del rodaje de Sandokan. A pesar de su ausencia en las redes, seguimos obteniendo material gracias a curiosos que se han acercado al set y a medios de comunicación interesados en la producción de esta serie histórica.

Sandokan ha consolidado a Can Yaman como uno de los actores más demandados tanto en Italia como en Europa. No es sorprendente que el actor haya aparecido en televisión para protagonizar un reportaje sobre el rodaje de la serie. Este reportaje se emitió en el telediario de RAI 1, una de las cadenas italianas más prestigiosas a nivel nacional e internacional.

Las imágenes del reportaje mostraron al equipo de producción en plena acción, incluyendo algunas escenas de lucha y una entrevista con Can Yaman. El actor reveló detalles sobre su intenso entrenamiento para interpretar al Tigre de Malasia: "He entrenado mucho, soy un luchador. He realizado numerosos ejercicios con la espada y el cuchillo. Ahora soy un experto".

Además de estas habilidades, Can Yaman ha adquirido nuevas destrezas gracias a este proyecto. Para su otra serie, El turco, tuvo que aprender a montar a caballo, una técnica que ha perfeccionado con la ayuda de los mejores especialistas: "He aprendido a montar mucho mejor. Me he hecho bastante amigo de los caballos en estos últimos meses".

Se espera que el rodaje de Sandokan se extienda durante todo el verano. La ficción está programada para estrenarse en octubre de este año, salvo imprevistos. Aún falta confirmar si la producción se presentará en algún festival europeo de cine y televisión antes de su estreno oficial.