Un trabajador de Lleida que no puede volver a la faena: “llevo un mes sin poder trabajar porque no me dan el papel del alta”

El trabajador lleva casi un mes sin poder trabajar porque el INSS no le ha notificado el alta. - JORDI ECHEVARRIA

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Un trabajador de una empresa leridana de instalaciones denuncia que lleva casi un mes sin poder trabajar porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aún no le ha notificado formalmente el alta médica, pese a que su doctora le dijo que podía volver a trabajar porque ya se ha recuperado.

“Me lesioné en la rodilla, tuve que pasar por el quirófano e ir a rehabilitación. He estado más de un año de baja. Me recuperé y la doctora dijo que podía volver a trabajar, por lo que pensé que ya me habían dado el alta”, explica el afectado. Así, volvió a su puesto de trabajo el 2 de julio con normalidad.

Fuentes de la empresa explican que el trabajador entregó el documento que certificaba el final de su rehabilitación al volver, pero “cuando quisimos tramitar su nómina a finales de julio nos dimos cuenta de que seguía de baja, por lo que aún no puede trabajar”, lamentan.

Ante tal situación, el afectado contactó con su doctora de cabecera, que “me explicó que todas las bajas de más de 365 días las pasa a gestionar directamente el INSS y ella no podía hacer nada”. Fuentes de la empresa indican que en la primera semana de agosto recibieron un comunicado del INSS que confirmaba el alta, pero que no será efectiva hasta que el mismo organismo la comunique al trabajador. “Desde la gestoría nos avisaron que esta demora es habitual y que se podría alargar hasta septiembre al estar en período de vacaciones, no tiene ningún sentido que una persona no pueda trabajar por un simple trámite burocrático”, denuncian.

El trabajador ha intentado contactar telefónicamente con el INSS sin éxito, y tampoco ha conseguido solicitar una cita para revisar su caso. “Tengo ganas y necesito volver a trabajar, ahora cobro el 70% de mi nómina, unos 300 euros al mes, y los cálculos para pagar el alquiler, los suministros y la comida están siendo agobiantes porque en algún mes no he cobrado más de 850 euros”, lamenta.

Por su parte, fuentes de la empresa explican que “estamos intentando apagar fuegos” por la falta del trabajador con más horas extra. “Actualmente, la búsqueda de personal cualificado no es fácil y cuesta encontrar personas para cubrir las bajas”, explican.