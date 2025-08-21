Gatos con casas de colores: vecinas de un pueblo de Lleida construyen refugios para los animales con cajas pintadas

Les casitas|casetas han sido construidas con cajas de fruta y cantos rodados que han aportado vecinos del pueblo.A.P.

Pueden parecer casas de muñecas para Barbies, pero no lo son. Sus moradores son los gatos de la colonia de Sunyer, más de una cuarentena de felinos campando por refugios pintados en rosa y azul. Tres vecinas de la población llevan trabajando desde hace tres años en habilitar este espacio, que parece sacado de un cuento de hadas y que ya ha empezado a recibir las primeras visitas de curiosos, en especial familias con niños y niñas que juegan con los animales.

La colonia de gatos de Sunyer y sus casas de colores han empezado a suscitar curiosidad y ya están llegando los primeros visitantesA.P.

Está en un terreno cedido por el ayuntamiento, que colabora económicamente en el control sanitario de los animales y en su esterilización. Las vecinas y sus familias se han encargado de levantar las construcciones hechas con cajas de fruta pintadas a las que no les falta detalle.

Les casitas|casetas han sido construidas con cajas de fruta y cantos rodados que han aportado vecinos del puebloA.P.

Pero también se dedican a garantizar alimentos y atención veterinaria para los gatos. Su población va creciendo y cada día son precisos más cuidados y también comida. Cuentan con la colaboración de miembros de la Protectora Amics dels Animals del Segrià, que ha solicitado a través de las redes sociales la colaboración de todos los que quieren participar llevando latas o pienso.

Niños jugando con los gatos de la colonia, con rincones que parecen rasgos|tiros de un cuento de hadas.A.P.

También se ha abierto una cuenta para los que quieran hacer donaciones. Según una de las promotoras, “estamos agradecidas al ayuntamiento, que nos ha permitido poner en marcha esta iniciativa en la que seguiremos trabajando”.