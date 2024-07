Kabir Bedi, el 'Sandokan' original, bendice a Can Yaman

Can Yaman

Kabir Bedi, el icónico actor que encarnó a Sandokan en el famoso drama de Rai de los años setenta, envió un mensaje de buenos deseos a Can Yaman a través de Twitter. El joven actor turco ha finalizado recientemente el rodaje de la nueva versión en Lamezia Terme, Calabria. "Están filmando una nueva versión de mi serie de televisión italiana Sandokan con el actor turco Can Yaman en el papel que me brindó tantas alegrías. ¡Les deseo a todos mucho éxito!" escribió Bedi, extendiendo su apoyo al nuevo Sandokan.

El personaje de Sandokan, creado por el escritor Emilio Salgari, es uno de los más icónicos de la literatura de aventuras italiana. La serie original de los setenta, basada en las novelas de Salgari, fue un hito en la televisión italiana, en gran parte gracias a la carismática interpretación de Kabir Bedi. Este drama fue un éxito rotundo, cautivando a millones de espectadores y convirtiéndose en un fenómeno de culto.

Can Yaman, la estrella de la televisión turca, enfrenta un desafío monumental al reinterpretar a un personaje tan querido. El rodaje de esta nueva versión en Lamezia Terme ha generado gran expectación, y las comparaciones con la serie original son inevitables. Igualar el éxito de la versión de los setenta será una tarea hercúlea, pero las expectativas son altas y el apoyo de Kabir Bedi es un buen augurio. El traspaso del legado de Kabir Bedi a Can Yaman marca un momento significativo en la saga de Sandokan, un personaje que continúa fascinando a generaciones de lectores y espectadores.

Aunque el rodaje en Calabria ha concluido, la filmación de la serie aún está lejos de terminar. Can Yaman se prepara para nuevas y exigentes jornadas de rodaje en Roma, la "Ciudad Eterna". Según ha informado la prensa, quedan muchas escenas de lucha, aventura y amor por filmar. Así que, los desafíos no han terminado para Can Yaman, quien deberá seguir entrenando intensamente para ofrecer su mejor interpretación del Tigre de Malasia, tal y como ha expresado en diversas ocasiones.