Can Yaman es suplantado de las redes sociales en pleno rodaje de Sandokan

Can Yaman

Hace varias semanas, Can Yaman tomó la decisión de eliminar sus redes sociales. Aunque las razones oficiales de su desaparición en el mundo digital no han sido confirmadas, los internautas han especulado ampliamente. Desde esta revista, preveíamos un posible regreso cuando Can se sintiera más seguro en el entorno de las redes, que nunca son completamente benignas. Sin embargo, parece que este retorno podría demorarse más de lo esperado.

Según la periodista turca Birsen Altuntas, Can Yaman eliminó su cuenta de Instagram debido, en parte, a las críticas recibidas por parte de sus detractores. Altuntas afirma que las redes sociales le han hecho "más mal que bien", afectando su concentración en el trabajo. Es probable que, mientras continúa el rodaje de Sandokan, el actor turco permanezca alejado de las nuevas tecnologías.

La periodista también menciona que Can Yaman, quien sigue con su carrera en Italia, ha enfadado a algunos de sus seguidores turcos precisamente por tomar esta decisión de desaparecer. Varios fans han solicitado a través de sus propias redes sociales que el equipo de comunicación del actor se manifieste y confirme si volverá a activar sus cuentas. Otros, en cambio, comprenden su decisión de tomarse un tiempo alejado del foco mediático y apoyan su elección, ya sea que regrese pronto o no.

En medio de esta "polémica" surge otro problema: las cuentas falsas. Algunos usuarios de Instagram han suplantado la identidad del actor turco creando perfiles falsos. Los seguidores de Can Yaman han detectado rápidamente estas cuentas y, gracias a sus denuncias, han logrado que se eliminen. Esta es una nueva victoria para su legión de seguidores.

Ajeno a todo este revuelo en redes sociales, Can Yaman sigue inmerso en las grabaciones de Sandokan, que han concluido en Calabria. El equipo se ha trasladado a Roma para grabar varias escenas y, posteriormente, viajarán a la isla Reunión, famosa por sus paisajes espectaculares. Está claro que tanto el actor turco como el resto de sus compañeros están apostando fuertemente por esta producción y esforzándose al máximo para ofrecerle al público una obra maestra.