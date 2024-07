Marta Belmonte y el fenómeno Mafin: La pareja de Sueños de Libertad que conquista corazones

Marta Belmonte se ha consolidado como una de las actrices más queridas por los seguidores de Sueños de libertad gracias a su interpretación de Marta de la Reina. La apasionante historia de amor entre su personaje y Fina (interpretada por Alba Brunet) ha capturado el corazón de la audiencia, tanto nacional como internacionalmente. Si bien muchos ya seguían la carrera de Belmonte desde sus inicios, otros han descubierto su talento a través de esta popular serie de Antena 3.

La relación entre Marta y Fina ha dado lugar a uno de los mayores fenómenos de la temporada: el fenómeno Mafin. Esta pareja ha enamorado a los espectadores por su ternura, pasión y deseo de amar libremente, logrando que muchas personas se sientan identificadas. La popularidad de Mafin sigue creciendo, acumulando miles de seguidores en todo el mundo.

Marta Belmonte compartió su sorpresa y alegría ante esta recepción: “Aunque había precedentes de parejas lésbicas en series diarias como Luimelia, Maitino o Luznhoa, no esperaba que nuestra historia tuviera tanto éxito”. La respuesta del público en redes sociales, como Twitter e Instagram, ha sido abrumadora, con numerosas muestras de cariño en forma de fotos, gifs y más.

Conscientes de la gran cantidad de fans que los ven cada día en Antena 3 y Atresplayer, Marta y su equipo sienten una enorme responsabilidad: “Rodamos cada escena con mucho cuidado, sabiendo el impacto que ha tenido nuestra historia. Aunque trato de no distraerme del trabajo, es difícil no ver lo que publica el fandom”.

En cuanto a los spoilers, Marta es cautelosa para no revelar detalles importantes: “A veces tengo que cuidar a qué publicaciones doy 'me gusta' para no generar especulaciones (risas)”. Cuando se le pregunta si las teorías de los fans son acertadas, responde: “Hay muchas personas que suelen acertar, pero siempre guardamos sorpresas”.