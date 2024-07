La familia Eren devastada por la muerte de este personaje en "Hermanos"

En el episodio de esta semana de "Hermanos" en Antena 3, la familia Eren enfrenta un profundo dolor tras la confirmación de la muerte de Sengül. La inesperada partida de la mujer ha sido un golpe devastador para todos, ya que, a pesar de sus numerosos problemas del pasado, era muy querida. Sus hijos, Aybiké y Ogulcan, están especialmente afectados y buscan consuelo en su padre y sus primos, la única familia que les queda. Juntos, se trasladan al cementerio para dar su último adiós a Sengül.

A pesar de la profunda tristeza por la pérdida de Sengül, la familia Eren también enfrenta otros desafíos. Todos los miembros del clan continúan luchando contra el desempleo y las dificultades financieras, una batalla que parece no tener fin. Ogulcan, en particular, está tratando de encontrar su camino después de la muerte de su madre. Tolga, su compañero de escuela y amigo, no se ha separado de él desde que recibió la trágica noticia y trata de ayudarlo en estos momentos difíciles.

HermanosAntena 3

Mientras tanto, Nebahat comienza a sentir la ausencia de Akif en su hogar y en su vida. No acostumbrada a estar sola, empieza a considerar darle una nueva oportunidad a su marido, a pesar de que él intentó serle infiel una vez más. Por su parte, Akif, ajeno a los sentimientos de Nebahat, decide enfocarse en conquistarla nuevamente. Durante un viaje en carretera, la pareja atropella a Suzan, quien aparece de la nada. Akif intenta encontrarle el pulso, pero Suzan y su hijo nonato han fallecido. Akif llora desconsolado ante el cadáver de la mujer que una vez amó profundamente.

Por otro lado, la relación entre Berk y Gökhan se fortalece día a día, lo que disgusta a Ayla, que no quiere que su hijo esté tan cerca de su padre biológico. Ayla desconfía del recién llegado y teme que Gökhan influya negativamente en Berk. Este sentimiento de inquietud es compartido por Elif, quien intenta advertir a su hermano sobre las malas intenciones de su padre. Sin embargo, Berk se niega a escuchar a ambas y decide darle una oportunidad de redención a su progenitor.