Fayna Bethencourt: "No dejará de acosarme, incluso desde prisión"

Pese a que Navarro se encuentra tras las rejas, Fayna Bethencourt siente que su batalla no ha concluido. La canaria está convencida de que, aunque Navarro esté encarcelado, su pesadilla no ha llegado a su fin y su expareja seguirá acosándola. "No va a dejar de perseguirme", afirmó, subrayando la gravedad de la situación que aún enfrenta.

Fayna Bethencourt expresó su "alivio" tras la captura de su expareja y agresor, Carlos Navarro. Después de casi dos años como fugitivo, Navarro fue trasladado a la prisión de Brians 2, donde cumple una condena de cinco años y ocho meses por maltrato habitual, lesiones, amenazas y vejaciones leves contra la madre de sus hijos.

Bethencourt admite estar en "shock emocional" tras la detención de Navarro, reviviendo el trauma que sufrió durante su relación. La ansiedad crónica derivada de su pasado con Navarro ha provocado graves crisis de salud en Fayna. “Tuve un ataque de pánico, tenía la mandíbula bloqueada, me quedé paralizada. No podía ni hablar, la ansiedad era tan fuerte que apretaba la mandíbula. Se me vino todo encima”, confesó en una reciente entrevista

Imagen de la carta enviada por Carlos Navarro emitida por TardesARMediaset

Aunque siente alivio por la detención, Fayna no considera que su calvario haya terminado. Su experiencia con Navarro le ha enseñado que siempre hay más por venir. “No tengo la sensación de que sea el fin de la historia, con él, desgraciadamente, nunca lo es. Sé que, igual que tuvo la cara dura de hablar cuando estaba escondido, ahora va a escupir veneno contra mí. Va a morir matando. Seguirá yendo a por mí”, expresó con firmeza.

Para Fayna, residir en Canarias ha sido vital para su supervivencia. “Si viviera en la península, probablemente estaría mucho peor de lo que estoy... o no estaría”, afirmó con claridad. Siempre ha considerado que se tardó demasiado en localizar a Navarro, pero finalmente, casi dos años después, recibió la noticia que tanto esperaba. “A eso de las cinco y media de la mañana sonó el teléfono. El policía se identificó y me dijo: ‘Hemos arrestado a Carlos Navarro’”, relató Fayna. La operación contó con la participación de más de 30 efectivos policiales.

Fayna explicó su calvario en el programa 'Viajando con Chester'.Mediaset

A pesar de la detención, el infierno de Fayna está lejos de acabar. Días después de su ingreso en prisión, Navarro ya ha hecho llegar una carta a los medios de comunicación. En la misiva enviada al programa TardeAR, Navarro acusa a Fayna de impedirle el contacto con sus hijos, de los que ha perdido la patria potestad debido a su condena. En la carta, Navarro, quien asegura haber sufrido depresión, se muestra desesperanzado sobre la posibilidad de restablecer su relación con ellos.