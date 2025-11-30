El gesto que haces sin darte cuenta y revela tu verdadero estado mental: los expertos lo confirman

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El lenguaje corporal es una ventana abierta a nuestra personalidad, y algunos gestos aparentemente simples esconden un profundo significado psicológico. Uno de ellos es caminar con las manos cruzadas detrás de la espalda, una postura que suele pasar inadvertida pero que, según especialistas en comunicación no verbal, transmite mensajes claros sobre nuestro estado emocional y mental.

Los expertos explican que este gesto está estrechamente vinculado con la introspección y la concentración. Al adoptar esta posición, muchas personas logran organizar pensamientos complejos y conectar con sus emociones de manera más efectiva. Además, proyecta una imagen de serenidad y autocontrol ante quienes nos rodean.

Mantener las manos fuera del campo visual también contribuye a reducir distracciones, lo que favorece la claridad mental. Así, un gesto tan simple como llevar las manos atrás mientras caminamos puede convertirse en una poderosa herramienta para el pensamiento reflexivo y la calma interior.