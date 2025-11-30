Una joven herida arrollada por un tren en La Bordeta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una joven resultó herida sobre las 21.00 h de ayer al ser atropellada por un tren en una zona cercana a La Bordeta. A consecuencia del siniestro, las líneas R-13 y R-14 sufrieron cortes. Los servicios de emergencias recibieron el aviso de un atropello en la vía del tren entre Lleida ciudad y Puigverd de Lleida, lo que obligó a cortar durante más de una hora la circulación en la línea de la costa que une la capital del Segrià con Barcelona. Hasta el lugar se trasladaron efectivos de emergencias. La joven fue atendida en el mismo lugar del accidente. Se ha abierto una investigación para determinar las causas. A causa del atropello, se activó la prealerta del plan Ferrocat, que Protección Civil dio por finalizada sobre las 22.11 horas, cuando se pudo reanudar la circulación ferroviaria.

Cabe recordar que en esta misma zona se produjo otro incidente en agosto de 2023 cuando un coche cayó a la vía después de que la conductora diera un volantazo para evitar atropellar a un animal. Los vecinos se movilizaron entonces para pedir reforzar la seguridad en el camino con una valla. Entretanto, a finales de octubre, una mujer de 58 años murió arrollada por un tren en Bellpuig, lo que obligó a interrumpir la circulación de las líneas RL3 y RL4 entre Tàrrega y Mollerussa.