Vecinos de Ciutat Jardí denuncian inacción de la Paeria de Lleida ante vados que no pagan la tasa

Vecinos del barrio de Ciutat Jardí de Lleida han denunciado que la Paeria todavía no ha tomado ninguna medida para que los vados que están sin declarar en el barrio, aproximadamente unos 200, paguen la tasa municipal. Una situación que “no es nueva, afecta a toda la ciudad” y que ya denunciaron el pasado abril. Entonces, el consistorio informó que había iniciado una inspección general de vados para saber su número exacto, cuáles no están registrados y, si fuera el caso, sancionarlos.

Sin embargo, los vecinos denuncian que “de momento no se ha hecho ninguna actuación y no es ético ni responsable que el consistorio, por un lado, mine la ciudad de zonas reguladas de aparcamiento, y por otro mire hacia otro lado frente a las reiteradas infracciones tributarias de bastantes vecinos”. Añadieron que, mientras el consistorio deja de ingresar importantes ingresos por no revisar qué vados están declarados y cuáles no, “incrementan otros impuestos a los que cumplen sus obligaciones tributarias municipales”.

Cabe recordar que desde 2012 es obligatorio tener registrados los vados. “Solo con los no declarados en Ciutat Jardí se recaudarían 30.000 euros”, aseguraron los vecinos que denunciaron esta situación.