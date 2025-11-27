El concejal dimitido de Mollerussa fue despedido como profesor

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El pleno de Mollerussa aceptó ayer la dimisión de Raül Aguilar, hasta entonces concejal de Educación, segundo teniente de alcalde y portavoz del grupo de Junts. Aguilar ejercía solo como concejal tras su despido durante la pasada primavera como profesor de el colegio La Salle, donde era maestro de religión. Su despido fue motivado por razones “económicas y organizativas”, según explicó. Tras presentar su renuncia el pasado sábado por la mañana al consistorio, Aguilar también hizo efectiva su baja como militante de Junts.

La renuncia se formalizó en un pleno de carácter extraordinario en el que Aguilar no estuvo presente y en el que la portavoz provisional de Junts, Romy Balagué, leyó una carta del concejal dimitido. En ella explica que su renuncia es fruto de una “profunda reflexión personal”, agradece la confianza de los vecinos que le dieron apoyo en las urnas, pide perdón a la ciudadanía “por no haberlo hecho mejor” y admite el desgaste personal y familiar que le ha supuesto el cargo desde el año 2023.

Balagué destacó los años de implicación de Aguilar y remarcó que tras un concejal “hay una persona y una familia” que a veces sufren en silencio. En representación del gobierno municipal, el alcalde, Marc Solsona, agradeció el trabajo de Aguilar y admitió que la dimisión llega tras un periodo intenso y complejo en el consistorio. También le deseó “acierto y tranquilidad en su nueva etapa personal y profesional”.

Aguilar encabezó la candidatura de Junts en las elecciones municipales de 2023 en Mollerussa, con las que obtuvo cuatro concejales y se situó como segunda fuerza en el consistorio. De acuerdo con la lista electoral, la vacante que deja el concejal dimitido deberá ser ocupada por la siguiente candidata de Junts, Ester Gasol, una vez la Junta Electoral formalice el relevo y se convoque el pleno en el que tomará posesión del acta.

Nuevo paso para aprobar el crédito de dos millores en diciembre

El pleno aprobó una modificación del plan de endeudamiento que permita cerrar el ejercicio 2025 y así poder solicitar en diciembre la operación de crédito de 2 millones de euros vinculada a obras de reforma de calles.

El concejal del PP, Joan Simeon, avanzó el voto favorable de su grupo, agradeció el trabajo técnico realizado para desbloquear la operación y pidió que se detalle qué actuaciones concretas se ejecutarán. Desde la CUP, los concejales Castell Cots y Pol Chumillas también anunciaron su apoyo, pero advirtieron de que la operación llega tarde. La portavoz de ERC, Letícia Carné, anunció la abstención, reconociendo la necesidad de las inversiones pero criticando la tramitación “a contrarreloj”. También votaron a favor Mollerussa Primer, Junts y PSC.