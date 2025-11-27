Los políticos locales mejor pagados de Lleida

La Diputación es la institución local de Lleida que mejor paga a sus cargos electos y al menos cinco de ellos cobran más que el alcalde de Lleida. Así lo recoge el último informe de retribuciones de cargos electos de las comunidades autónomas publicado por el ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. En él figura que los salarios de los diputados provinciales leridanos en 2024 iban desde los 14.000 euros anuales para los que no tienen dedicación; entre 34.124,30 y 58.788,52 para los que tienen dedicación parcial; y de 45.599 hasta los 84.129,78 euros para los que la tienen exclusiva, entre los que están los que tienen responsabilidades de gobierno.

El salario más elevado correspondería, en principio, a su presidente, Joan Talarn, sin embargo, en la web del ministerio figura que percibe 19.200 euros y que no tiene dedicación. Sin embargo, en la web de la Diputación figura que su salario en 2023 era de 82.081.76 euros, por lo que todo apunta que su retribución actual serán los 84.129,78 euros que figuran en el documento del ministerio.

Además de Talarn, sus 4 vicepresidentes ganan más que el alcalde de Lleida, concretamente, 78.387,74 euros anuales frente a los 76.417 que gana Fèlix Larrosa, según los datos del ministerio. Una cantidad que sitúa al de Lleida como el quinto alcalde mejor pagado de Catalunya, solo por detrás del de Barcelona (104.000 €), L'Hospitalet (81.901,61 €), Sant Cugat del Vallès (81.483,64 €) y Cornellà (78.157,38 euros). Hay que recordar que con respecto a los sueldo de los alcaldes hay fijado un límite en función del número de habitantes del municipio donde gobiernan.

Por otro lado, los tenientes de alcalde de Lleida perciben 63.444,9 euros al año. Después de Larrosa, los alcaldes leridanos que más ganan son la de Tàrrega (58.074,72 €); Guissona (54.097,25 €); El Pont de Suert (51.651,49 €); Bellpuig (51.413,12 €); Balaguer (49.500,08 €); Naut Aran (47.855,5 €); Solsona (46.588,92 €) y Rosselló (46.464,04 euros).