Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión a una quiromasajista leridana que padece fibromialgia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condena al Instituto Nacional de la Seguridad Social a pagar una pensión a una quiromasajista leridana que padece fibromialgia. De esta forma, le reconoce una incapacidad permanente total para poder ejercer su profesión, pese a que el organismo lo rechazaba.

Según la sentencia, el Juzgado de lo Social 1 de Lleida ya le dio la razón a la trabajadora y aceptó su demanda, en la que le reconoció su situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual de quiromasajista en el régimen especial de trabajadores autónomos.

Así, estableció que el INSS le tenía que abonar una pensión vitalicia y mensual equivalente al 55% de su base reguladora. La mujer, de 49 años, acudió al juzgado después de que el organismo le denegara la incapacidad durante el proceso administrativo al considerar que las lesiones no alcanzan “un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral”.

Los informes médicos constatan que la mujer padece fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, todos en grado III, además de otras patologías asociadas como ansiedad o migraña crónica. El TSJC asegura, en su fallo, que “nos parece evidente que las dolencias recogidas en el informe médico, por su gravedad y afectación generalizada, son incompatibles con los requerimientos tanto físicos como psíquicos de la profesión habitual”.

Aumentan los afectados en Lleida y cada vez más jóvenes

En Lleida hay más de 10.000 afectados por fibromialgia, entre 300 y 600 por fatiga crónica, y entre 50 y 70 por sensibilidad química, aunque las cifras podrían ser mayores al no haber un registro oficial. Desde Fibrolleida alertan de que los procesos de incapacidad son muy complicados y que muchos afectados se ven obligados a dejar de trabajar sin poder acceder a la baja o la incapacidad. Además, destaca que ha bajado la edad media de los afectados, que antes era de entre 45 y 50 años y ahora ya se amplía desde los 25 a los 60.