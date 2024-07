Sueños de Libertad: Marta y Fina enfrentan el desafío del amor en tiempos convulsos

Las seguidoras de Mafin están ansiosas tras los recientes episodios de "Sueños de libertad" en Atresplayer. En los próximos capítulos, veremos a Jaime (Jesús Olmedo) permitiendo a Marta (Marta Belmonte) seguir adelante con su relación con Fina (Alba Brunet). Sin embargo, Marta, preocupada por los estrictos convencionalismos sociales de la época y los peligros que enfrentarían si su relación se descubre, decide no mencionar el acuerdo con Jaime y opta por no retomar su romance con Fina.

Algunos fans no entienden este cambio en Marta, quien inicialmente parecía dispuesta a vivir su amor en secreto con Fina. Otros, en cambio, comprenden que Marta De la Reina es una víctima de su tiempo, y que el miedo ha influido en sus decisiones. El deseo de proteger a Fina y a sí misma de cualquier consecuencia es más fuerte que el amor que se tienen... o quizás no.

En una reciente entrevista con un medio internacional, Alba Brunet sugirió que se avecinan tiempos mejores para las Mafin. Y ya era hora, después de la aparición del capitán Pescanova y el casi trágico destino de Isidro, Marta y Fina no han tenido un momento de respiro. El apartamento en Madrid definitivamente las echa de menos.

Sueños de libertadManuel Fiestas Moreno

Cuando se le preguntó a Alba sobre el futuro de su personaje y el de Marta, la actriz fue bastante clara. "Estamos filmando unas escenas que me encantan. Me encanta grabar lo que estos días grabo con Marta", comentó. Pero eso no es todo, según Alba, el personaje de Marta pasará por un momento muy vulnerable en los próximos episodios: "Se verá a una doña Marta un poco más frágil que de costumbre y a una Fina que la acompaña muy bien y con mucho amor".

Las especulaciones no se han hecho esperar y algunos usuarios en redes sociales sugieren que esta vulnerabilidad de Marta podría deberse a un golpe duro, ¿quizá la muerte de Jaime? Aunque ella ya no le ama, él sigue siendo una figura importante en su vida. Lo que está claro es que se avecinan episodios de unión entre las Mafin, algo que el público espera con ansias.