El pueblo de Lleida que pasa de cero a cien habitantes durante el verano

Baén es un pueblo del Pallars Sobirà sin población estable durante todo el año. Tiene nueve vecinos censados, según datos del institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), pero en realidad solo unos pocos pasan temporadas en él o lo visitan en fin de semana. Sin embargo, esta localidad del municipio de Baix Pallars revive en periodos de vacaciones, cuando llega a reunir a un centenar de personas, casi todos antiguos vecinos y sus descendientes. Así sucedió el pasado fin de semana, cuando la localidad celebró su fiesta mayor, con un programa que incluyó una conferencia, competiciones y una cena popular.

La organizó la asociación cultural La Barga, constituida hace unos 15 años y que engloba representantes de las once casas que componen el pueblo. La organización de las fiestas es solo un ejemplo de cómo los antiguos vecinos, sus hijos y sus nietos, se distinguen de los simples turistas. No se limitan a visitar el pueblo y su entorno, sino que también contribuyen a conservarlo y dotarlo de actividad social y cultural.

En los últimos años, han trabajado para conseguir la rehabilitación de la iglesia, poniendo de acuerdo a administraciones y obispado y solicitando ayudas para las obras. También han reivindicado y colaborado para mejorar la captación de agua que riega huertos a las afueras del pueblo.

Baén fue hasta 1969 la capital de su propio municipio, que englobaba también a los pueblos de Bresca, Useu, Buseu, Sant Sebastià, Castellnou, Sarroca, Cuberes, Solduga y Espluga de Cuberes. Para entonces ya sufría un declive de población común a muchas otras localidades de montaña, hasta llegar a apenas un par de vecinos en los años ochenta. Nunca quedó del todo vacío, puesto que antiguos habitantes visitan con frecuencia su pueblo natal.