Salen de Lleida hacia Extremadura efectivos de los Bombers para ayudar en los incendios: "vamos todos a una”

Los efectivos y algunos vehículos de los Bombers de la Generalitat concentrados en el parque de Bomberos de Lleida, antes de desplazarse a los incendios de la península.Roger Segura / ACN

Publicado por redacció / ACN Creado: Actualizado:

El Govern envía a una cincuentena de bomberos, seis camiones, ocho vehículos ligeros y tres medios aéreos para ayudar a combatir los fuegos que queman en la Península desde hace días, según han explicado desde el Departamento de Interior. Está previsto que se dirijan a Extremadura y que se queden hasta el viernes. En un tuit en X, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, había anunciado esta mañana que se ponían a disposición de las comunidades afectadas y ha trasladado el pésame a los familiares y compañeros del bombero fallecido durante las tareas de extinción en León, la cuarta víctima mortal en el Estado por los incendios este mes. También ha pedido extremar las precauciones en Catalunya ante el riesgo de incendio.

Con respecto al dispositivo montado para ayudar a combatir los incendios que desde hace días devoran sobre todo al noroeste de la península Ibérica, el subinspector Ferran Garcia ha explicado que el Centro de Seguimiento y Coordinación de Emergencias a nivel estatal (CENEM) hizo una petición a diferentes comunidades autónomas y que la Generalitat ha hecho un llamamiento voluntario en las últimas horas para aportar estas ayudas.

Garcia, jefe de este dispositivo, ha señalado que una cincuentena de bomberos se unirán a estos refuerzos, la mitad voluntarios y la otra mitad funcionarios del cuerpo, y que vienen de toda Catalunya. Con respecto al dispositivo de tierra, han montado una columna móvil de seis vehículos, con mandos intermedios. Son un vehículo de cada región, con cinco bomberos a cada uno.

También participan en el dispositivo dos cabos, dos sargentos, un oficial, el subinspector, así como los GRAF, el grupo especialista en fuego forestal. También está previsto destinar tres medios aéreos, un avión y dos helicópteros, aunque las necesidades definitivas las tiene que acabar de cerrar el Estado. Buena parte del dispositivo se ha congregado en el Parque de Bomberos de Lleida, de donde han salido.

El subinspector prevé que, a los efectivos de la Generalitat, se les adjudique un sector geográfico para combatir los fuegos, ya que cada unidad está preparada para trabajar con sus efectivos, herramientas y estructuras de mando.

“La foto no es un bombero extremeño con un bombero catalán, sino que es un sector de incendio donde los extremeños hagan el trabajo y nosotros lo misma en otro, pero con una estrategia conjunta que permita parar esta burrada”, ha indicado sobre la manera como suelen trabajar, recalcando: “Lo que es muy importante es que vamos todos a una”.