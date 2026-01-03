Mapa de balizas V16 activadas: una aplicativo en tiempo real revela ubicaciones

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Desde el 1 de enero de 2026, la baliza V16 es de uso obligatorio en España, un dispositivo diseñado para señalizar emergencias en carretera. Este sistema no solo emite una señal luminosa, sino que también transmite la geolocalización del vehículo directamente a la Dirección General de Tráfico (DGT). Recientemente, ha surgido una plataforma web de acceso público, mapabalizasv16.es, que permite visualizar en tiempo real la ubicación de las balizas V16 activadas en todo el territorio nacional. Este portal recopila los datos directamente de la fuente oficial de la DGT, ofreciendo una perspectiva inédita sobre la gestión de incidentes en la red viaria.

Las balizas V16 son dispositivos de señalización de emergencia diseñados para ser colocados en la parte superior de un vehículo en situaciones de avería o accidente. Sus versiones más avanzadas y conectadas no solo emiten una luz de advertencia, sino que también envían la posición exacta del automóvil a los sistemas de la DGT. La particularidad de este nuevo mapa radica en que hace visible esta información de manera abierta, lo que significa que cualquier persona puede consultar dónde se ha activado una baliza en un momento dado, ofreciendo una perspectiva pública sobre los incidentes en las carreteras españolas.

Cliquea en la imagen para consultar el mapa

Este mapa interactivo muestra la posición aproximada de los dispositivos V16 que se encuentran activos en un momento dado. La existencia de esta herramienta evidencia la accesibilidad de la información generada por las balizas, trascendiendo los sistemas internos de gestión de tráfico de las autoridades. La plataforma opera de forma automática, actualizándose constantemente a medida que se registran nuevas activaciones de estos dispositivos de emergencia en la red viaria.