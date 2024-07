La inteligencia artificial, una parte clave en el rodaje de la nueva serie de Can Yaman 'Sandokan'

Can Yaman.MPONT

Can Yaman continúa inmerso en el rodaje de "Sandokan". El actor turco, aunque aún no ha reactivado sus redes sociales, está completamente enfocado en esta nueva producción que promete no dejar a nadie indiferente. Las expectativas son altísimas para esta serie de alto coste, y según las propias palabras de Yaman, los espectadores podrán disfrutar de “una obra maestra” en la pantalla.

El equipo de "Sandokan" está utilizando tecnologías avanzadas, incluida la Inteligencia Artificial, para crear algunos de los escenarios donde se desarrollarán las escenas más cruciales, como batallas, peleas y enfrentamientos. Tras completar parte del rodaje en Calabria, Can Yaman y su equipo se han trasladado a Roma para filmar varias escenas y luego viajarán a la isla francesa de Reunión, conocida por sus impresionantes paisajes.

El personaje de Sandokan, creado por el escritor Emilio Salgari, es una figura emblemática en la literatura de aventuras italiana. La serie original de los años setenta, basada en las novelas de Salgari y protagonizada por Kabir Bedi, fue un éxito rotundo que cautivó a millones de espectadores y se convirtió en un fenómeno de culto. Esta nueva versión aspira a alcanzar el mismo nivel de éxito.

Sandokan.Twitter

Can Yaman, la estrella de la televisión turca, enfrenta el desafío de reinterpretar a un personaje tan querido. El rodaje en Lamezia Terme ha generado mucha atención y las comparaciones con la serie original son inevitables. Igualar el éxito de la versión de los años setenta será una tarea monumental, pero las expectativas son altas y el respaldo de Kabir Bedi, el Sandokan original, podría ser un buen augurio.