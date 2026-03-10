Varios accidentes por alcance provocan colas en la A-2 entre Lleida y Bell-lloc d'Urgell

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Al menos dos accidentes por alcance provocan este martes retenciones en la A-2 en un tramo entre Lleida y Bell-lloc d'Urgell, en dirección Barcelona. Según el Servei Català de Trànsit, las colisiones se han producido entre los puntos kilométrico 471 y 472.

Los accidentes coinciden con el corte de la LL-11 por tareas de renovación del pavimento. A causa de la restricción, el tráfico que llega a la Ll-11 desde la A-2 es redirigido de nuevo a la autovía por la rotonda de Els Alamús.

