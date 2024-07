La pel·lícula "39 Degrees in the Shadow" (Gölgede 39 Derece en turc), protagonitzat per les reconegudes estrelles Ayça Ayşin Turan i Furkan Andıç, té prevista la seua estrena a finals de 2024 a la plataforma Prime Video. L’equip directiu de la plataforma ha confirmat: “Els assajos ja han començat i la nostra intenció és llançar aquesta cinta abans que finalitzi l’any. Aquesta és la data d’estrena que estem manejant”.

En una recent entrevista, Ayça Ayşin Turan va manifestar el seu entusiasme per tornar a treballar amb Furkan Andıç: “És una meravella treballar amb ell i tenia ganes de repetir l’experiència en un nou projecte”. Quant als seus futurs projectes laborals, l’actriu es va mostrar oberta a protagonitzar una sèrie el proper any: “Em van estranyar? Jo també els vaig estranyar molt. Tinc moltes ganes de tornar en la nova temporada amb una sèrie bonica”.

Gölgede 39 Derece compte la història de Kumru, una jove advocada ambiciosa i d’èxit que navega per l’atrafegament d’Istanbul. Coneguda per la seua puntualitat, Kumru es veu obligada a tornar a la seua ciutat natal, Izmir, per manejar un cas de divorci d’alt perfil que podria fer o desfer la seua carrera. És aquí on el seu camí es creua amb Fatih, un home tranquil nascut i criat a Izmir.

A mesura que el cas de divorci es torna més complicat, la parella té només vuit hores per reunir proves contra el cònjuge infidel, resoldre el cas, visitar la peculiar mare de Kumru, portar als amics músics de Fatih a un concert i assistir a un casament abans que acabi el dia. Les circumstàncies inesperades canviaran la vida de la parella de maneres que mai no van imaginar.

És important recordar que Ayça Ayşin Turan i Furkan Andıç ja van treballar junts en la telenovel·la "Meryem", emesa a Espanya el 2022 pel canal Nova. Aquesta sèrie explica la història d’un tràgic accident automobilístic que canvia la vida de tres persones, desencadenant una lluita d’amor, ambició i revenja.

Els somnis de matrimoni de Meryem (interpretada per Ayça Ayşin Turan), una humil fornera, amb Oktay s’enfonsen. Oktay (Cemal Toktaş), que busca trencar amb Meryem, veu la seua carrera com a fiscal arruïnada després d’atropellar una noia innocent. Les mentides d’Oktay sobre l’accident tornaran per turmentar-los, portant Meryem a pagar per un crim que no va cometre.