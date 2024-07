Hande Erçel y Barış Arduç completan el rodaje de Rüzgara Bırak, la película más esperada del verano

El 22 de junio marcó el inicio del rodaje de Rüzgara Bırak (Soplo al viento), protagonizada por la estrella de Love is in the air, Hande Erçel, y el actor de Te alquilo mi amor, Barış Arduç. Las primeras escenas se filmaron en Estambul, y luego el equipo de producción se trasladó a Çeşme, una ciudad con el impresionante castillo de Çeşme, construido en el siglo XVI por los otomanos. Este lugar privilegiado ofrece vistas panorámicas de la ciudad y el mar, y alberga el Museo de Çeşme, que expone artefactos históricos de la región.

Ambos actores están muy satisfechos con el resultado de la producción, cuyo rodaje culmina... ¡mañana mismo! Rüzgara Bırak se ha convertido en una de las películas más esperadas del verano. Aunque todavía no hay una fecha de estreno confirmada, los seguidores del cine turco esperan que llegue a la pantalla a finales de este año. Por ahora, tanto Hande Erçel como Barış Arduç han recibido el apoyo incondicional de sus fans a través de redes sociales, quienes están encantados de verlos trabajar juntos en este proyecto.

La trama de Rüzgara Bırak se centra en la vida de Ege Yazıcı (Barış Arduç) y Aslı Mansoy (Hande Erçel), ambos herederos del poderoso grupo empresarial Yazman. Aslı, directora ejecutiva de la compañía, vive en Estambul, mientras que Ege lleva una vida tranquila y en contacto con la naturaleza en Çeşme. Después de muchos años sin verse, los jóvenes se reencuentran para luchar por el futuro de la empresa, que está al borde de la quiebra. Aslı planea construir un gran hotel en la bahía donde Ege, quien ha regresado del extranjero y ha establecido su propia escuela de surf en Çeşme, se niega a alterar el paisaje de la zona, lo que provoca una gran disputa con su socia.

Hande Erçel y Baris Arduç han grabado su película en ÇesmeKayak

Tras la reunión del consejo de administración, Aslı, una urbanita que solo desea salvar la empresa de su familia, se embarca en la tarea de llegar a un acuerdo con Ege, un hombre que quiere preservar el entorno tal como está. Al principio, será imposible llegar a un consenso, pero poco a poco, la atracción que sienten mutuamente los llevará a formar una alianza indestructible que se transformará en un romance apasionado en los pueblos más bonitos de Turquía.