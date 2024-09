La primera temporada de Sueños de llibertat està a punt de concloure, però no hi haurà descans entre temporades. Igual com en altres sèries diàries espanyoles, la segona temporada començarà immediatament. Els nous episodis ja estan en producció, i els seguidors de Mafin, la popular parella formada per Marta (Marta Belmonte) i Fina (Alba Brunet), estan ansiosos per descobrir què els ofereix el futur.

En una recent entrevista en línia amb Bárbara Grassi, Marta Belmonte va respondre a la pregunta sobre si hi haurà un final feliç per a Mafin. Marta va assenyalar: "Crec que sí, però hi haurà molts obstacles, com és típic en una telenovel·la. Si no n’hi hagués, seria el final de Mafin. La història de Mafin gira entorn del seu amor en el context de 1958, i aquest conflicte seguirà present durant molt temps."

Sobre el futur de Mafin en la pròxima temporada i si l’impacte en xarxes socials influirà en els guions, Marta va comentar: "No estic segura. Potser, després de veure com evoluciona cada personatge en la segona temporada, això influeixi en les decisions dels guionistes. Però si algú espera més demostracions d’afecte, com ara petons, això no canviarà immediatament. El que ve ja està escrit i gravat."

Quant a altres personatges, Begoña li revela a Digna que Jesús els ha tret les terres, mentre que Tasio proposa a Carmen una solució per aconseguir els diners per al pis dels seus somnis. Damián, per la seua part, pressiona Isidro perquè convenci Fina que se’n vagi, i Claudia continua ferida per la relació entre Mateo i el senyor Agustín. A prop d’allà, Jesús posa Begoña en una difícil situació: no pot anar-se’n si vol continuar veient Julia. Damián també li demana a Andrés que assisteixi a un dinar amb Miranda, encara que Andrés no se sent segur. Finalment, Jaime revela a Luz el xantatge de Jesús per ocultar els veritables resultats de les anàlisis de Begoña. La veritat finalment surt a la llum quan Jesús admet haver comprat les terres, el que provoca la ira dels Merí.