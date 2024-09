Maite Galdeano insinúa que Terelu bebe mucho y 'mendiga' por dinero

¡Menudo lío se ha armado! Maite Galdeano volvió a hacer de las suyas en el programa De viernes, y no dejó títere con cabeza. La navarra aprovechó su aparición para destrozar a su hijo Cristian y, una vez más, no tuvo piedad con su yerno, Kiko Jiménez. Pero Maite no se quedó ahí; también disparó contra los colaboradores Terelu Campos y Antonio Montero, dejando claro que cuando ella habla, no se guarda nada.

Maite no es de las que se callan lo que piensan, aunque sus palabras puedan doler. En el plató de De viernes, lanzó varias perlas sobre su hijo, confesando cosas tan duras como: "No odio a mi hijo, me da pena", "tiene cara de pan", "se pone muy agresivo cuando está de resaca" o "es muy torpe". Cada comentario era un golpe más a Cristian, y Maite parecía disfrutar de cada palabra.

Sintiéndose atacada por los colaboradores, Maite recordó las razones que la llevaron a dejar a su hijo con su padre maltratador cuando era adolescente. "Estaba descontrolado y yo sola no podía más, tenía que cuidar de una niña pequeña", explicó, defendiendo su decisión de darle a su ex la oportunidad de ser un buen padre. Sin embargo, sus palabras se contradecían, ya que poco después admitió que el padre de Cristian lo maltrató en varias ocasiones. A pesar de todo, Maite insiste en que actuó por el bien de su hija Sofía y afirma querer a ambos hijos por igual, aunque es evidente el resentimiento que guarda hacia Cristian.

Cristian, que también estaba presente en el plató, dejó claro que no tiene intención de reconciliarse con su madre. Vetó su entrada al plató mientras él estaba allí y expresó su dolor por los constantes ataques de Maite: "Si ya es duro que un extraño hable mal de ti, imagínate que lo haga tu propia madre".

El turno de Terelu llegó cuando intentó comprender el resentimiento de Maite hacia su hijo, pero en lugar de aceptar su apoyo, Maite se sintió atacada y respondió con fiereza. "¿Te crees que no he querido a mi hijo? Pero cuando se volvió indomable, no pude con él. A ti, ¿te gustan las copas, verdad Terelu? Te encanta el ritmo de la noche y las copas", lanzó Maite, encendiendo aún más la tensión.

Terelu, visiblemente molesta, se defendió afirmando que a su edad puede hacer lo que le plazca, pero Maite no la dejó escapar tan fácilmente. Cuando insinuaron que trataba mejor a Sofía porque podía aprovecharse de su tarjeta de crédito, Maite volvió a atacar a Terelu, recordándole su situación económica pasada: "Tú misma dijiste que estabas casi mendigando". Este comentario fue la gota que colmó el vaso para Terelu, quien, muy enfadada, advirtió a Maite que no siguiera provocándola.

Por último, Maite reveló que Kiko Jiménez ha estado grabando conversaciones sin permiso desde que se conocieron, alimentando aún más la controversia alrededor de su yerno.

El enfrentamiento no se detuvo ahí. Antonio Montero también fue blanco de Maite, quien no dudó en criticar su relación con su esposa, alegando que su compañero vive una vida sin amor, solo por el dinero. "Me criticáis por la pasta, pero tú estás con tu mujer sin sentimientos, viviendo separados bajo el mismo techo," soltó Maite, dejando a todos en shock.