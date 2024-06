¡Terelu Campos se convierte en abuela por sorpresa!

El mundo de la prensa del corazón quedó en shock al revelarse que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres. La nieta de María Teresa Campos y el hijo de Mar Flores han anunciado, en una exclusiva, que Alejandra está embarazada de tres meses.

Lo que más ha llamado la atención es que, si la pareja lleva cinco meses junta y Alejandra está embarazada de tres meses, ¡quedó embarazada a los dos meses de relación! Una decisión audaz, considerando que todavía están en la etapa de conocerse como pareja.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia en 'De Viernes'Twitter

Esta noticia llega semanas después de que Alejandra fuera vista comprando pruebas de embarazo y negara estar esperando un bebé: "Me parece increíble que publiquen esos titulares. ¿Qué sigue, revisar mi basura? No se puede afirmar algo así a la ligera. No, no estoy embarazada. Sé que a mucha gente le haría ilusión, pero no”.

Ahora, Alejandra confirma que está embarazada de tres meses y casi dos semanas, con el bebé previsto para nacer en diciembre. Aún no saben si será niño o niña: "Lo descubrí rápidamente. No esperaba un resultado positivo en el test, pero apareció de inmediato. De repente, me sentí agobiada, asustada y con una gran responsabilidad”. Aunque la pequeña del Clan Campos asegura "estar muy contenta de ser madre con él" y tiene clarísimo que "Carlo va a ser un padre increíble".

En cuanto a la reacción de Terelu, la menor del clan Campos asegura que su madre fue la primera en enterarse y en brindar su apoyo: "Me sentía extraña y se lo conté de golpe. Claro, se sorprendió, pero nos dijo que nos apoyaría”. Además, añade: "Mi madre me dijo que se había ido una vida de la familia y que ahora viene otra".

Mar Flores, según afirma su hijo Carlo Costanzia, está muy feliz : “A mi madre le impactó un poco, pero lo tomó muy bien. Se puso supercontenta”.

Sin duda que la unión de los clanes Campos y Flores podría convertirse en la noticia "rosa" del 2024, salvo que nos den otra exclusiva en los próximos meses contando que se van a separar, algo que, visto lo visto, no nos sorprendería demasiado...