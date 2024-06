Eva Longoria y Carmen Maura protagonizan nueva serie de Apple TV basada en libro de Sandra Barneda

Eva Longoria ha alcanzado un reconocimiento mundial como actriz. Desde su papel como la icónica Gabrielle Sollis en Mujeres Desesperadas, Eva ha estado activa tanto delante como detrás de las cámaras. Además de su talento actoral, ha demostrado sus habilidades como productora, siendo la propietaria de UnbeliEVAble Entertainment.

Sin embargo, ¿sabías que hubo un tiempo en el que Eva no aspiraba a ser actriz y estudiaba kinesiología en la universidad? La propia Eva reveló a Vicky Martín Berrocal en el podcast A solas con que llegó a la interpretación "de chiripa" y por necesidad: "Yo quería terminar mis estudios, pero mi mamá me dijo que ya no tenían plata para ayudarme. Yo ya me había acabado los recursos de mi ayuda financiera de estudiante, así que una amiga me aconsejó entrar a un concurso de belleza. Entré a ver los premios y yo me conformaba con ganar el cuarto lugar. Con eso me alcanzaba. Y le pedí a la vida que me dejara alcanzar ese puesto. Pero gané."

Eva Longoria en 'A solas con'Twitter

Con este triunfo, Eva pudo pagar sus estudios y mudarse a California, donde inició una carrera laboral de la que aún hoy no ha salido, convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes para la comunidad latina.

A sus 49 años, Eva ha decidido mudarse a España con su familia; su marido Pepe Bastón y su hijo Santiago, a quien describe como "el amor de su vida". El principal motivo es profesional, ya que Eva ha estrenado y producido la serie Tierra de mujeres, en la que actúa junto a la veterana actriz Carmen Maura.

La serie, que se estrenará en Apple TV+ el 26 de junio, está basada en el libro de la periodista Sandra Barneda, La tierra de las mujeres. La trama, una comedia dramática, sigue a una abuela, una madre y una hija que enfrentan varios contratiempos y deciden empezar de nuevo en secreto, mudándose de la gran ciudad de Nueva York a un pequeño pueblo vinícola en Cataluña. Sin embargo, no podrán escapar de los chismes del pueblo y de los sentimientos que nacen del corazón.

Eva Longoria y el amor

Eva está casada con Pepe Bastón desde 2018 y juntos tienen un hijo de 6 años, Santiago. Sin embargo, este no es su primer matrimonio. Eva se considera muy afortunada en el amor, habiéndose casado tres veces: "Tengo suerte en el amor: me he casado tres veces. Hay gente que, ante una mujer que se casa ocho veces, dice: 'Qué mala suerte en el amor, se ha casado ocho veces'. Yo digo: '¡Qué buena suerte!'".