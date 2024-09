Arriba a Espanya l’èxit turc ‘Una nova vida’, la sèrie que ha conquerit el món

Antena 3 porta a Espanya una nova sèrie turca d’èxit mundial. Una nova vida s’estrena aquest diumenge 15, prometent captivar els espectadors amb la seua història d’amor, desafiaments i secrets.

La trama gira entorn de Ferit i Seyran, dos joves atrapats en un matrimoni arreglat que cap dels dos no desitja. Ferit, l’hereu consentit d’una poderosa família d’Istanbul, és forçat a casar-se amb Seyran pel seu avi, Halis Korhan, qui espera que el matrimoni redreci la vida despreocupada del seu net. Seyran, per la seua part, és una jove de 20 anys plena de somnis i aspiracions. Desitja anar a la universitat i ser independent, però els seus plans es veuen truncats quan és elegida com l’esposa de Ferit.

Aquest matrimoni forçat dona inici a una història atapeïda d’emocions, on l’amor, la tensió i els girs inesperats marcaran cada episodi. Una nova vida ha estat un èxit rotund a més de 120 països i ha guanyat 15 premis internacionals, convertint-la en una de les produccions més destacades del moment.

Una nova vida.Antena 3

L’estrena de la sèrie serà diumenge 15 de setembre a les 22.10h en Antena 3, seguit dels últims capítols de Secrets de família, que està arribant a la seua emocionant conclusió.

Mentrestant, a Turquia, els fans estan ansiosos per la tercera temporada de la sèrie original Yalı Çapkını, que començarà a emetre’s el 13 de setembre. Aquesta nova temporada introduirà un salt temporal de dos anys, i veurem Ferit i Seyran vivint vides separades, amb l’arribada de nous personatges que complicaran encara més les històries inacabades.