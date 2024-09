Aquest dilluns, dos gegants de la televisió espanyola s’enfrontaran en una emocionant competència pel prime time: Pablo Motos, amb el seu consolidat programa El Hormiguero, i David Broncano, que fa el seu esperat debut en Televisió Espanyola amb La Revuelta. Aquest duel marca un punt d’inflexió en la programació nocturna, amb Broncano provant de portar l’èxit de La Resistència, el seu popular xou en Movistar+, a un escenari més ampli a la cadena pública.

Pablo Motos, que ha dominat l’audiència nocturna durant anys, no abaixa la guàrdia malgrat el seu habitual lideratge. Encara que intents anteriors de la competència, com Carlos Latre amb Babylon Show en Telecinco, no van aconseguir desbancar-lo, Motos és conscient que Broncano representa una amenaça seriosa. Per això, ha preparat una setmana forta per a l’estrena de La revolta, coincidint per primera vegada en el mateix horari.

Dijous passat, Motos va revelar els seus convidats per a la setmana, i l’estratègia és clara. Dijous comptarà amb Lamine Yamal, la promesa del Barça, però és la convidada de dilluns que ha generat més expectació: Victoria Federica de Borbón, neboda del Rei Felip VI. La seua aparició a El Hormiguero ha encès les alarmes en Zarzuela, ja que la filla de la infanta Elena ha mantingut un perfil baix en els mitjans, i el seu debut televisiu promet ser un esdeveniment de gran interès. La Casa Reial confia en el bon seny de Vic, però no les tenen totes.

No obstant, segons fonts properes, Victoria Federica ha imposat una condició clau: evitar qualsevol menció a la seua vida privada o a la família reial. L’entrevista se centrarà en la seua participació en el programa El Desafío, que, igual com El Hormiguero, és produït per la mateixa empresa, 7 i Acció. La seua bona relació amb l’equip i amb Motos sembla haver facilitat la seua decisió de participar, garantint un entorn controlat i còmode.

Victoria Federica al costat de|juntament amb Genoveva Casanova en 'El Desafiament’Instagram

Malgrat les restriccions, l’expectació del públic continua sent alta. El Hormiguero enfrontarà el desafiament d’equilibrar el respecte a les condicions de la seua convidada amb l’interès de l’audiència. Mentrestant, Broncano també afina les seues armes per a la seua gran nit, confiant en el seu humor irreverent i la seua habilitat per connectar amb la joventut.