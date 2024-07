El Força Lleida ficha dos años a Villar y puja por Caicedo

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Oficializada ya la inclusión del Força Lleida en la ACB, el club ha empezado a cerrar operaciones y ayer anunció el primer fichaje de la era ACB, Rafa Villar, de solo 19 años, con el que ya tenía cerrado un acuerdo por las dos próximas temporadas, como ya anunció SEGRE, tras desvincularse definitivamente del Barça, que lo había tenido cedido las dos últimas en el Barris Nord.

El mismo camino podría hacer otro azulgrana, Michael Caicedo, uno de los objetivos que tiene la dirección deportiva para reforzar la posición de escolta. El jugador de Inca, de 21 años, es aún propiedad del Barça, pero su futuro no está del todo claro. Es seguro que no formará parte de la primera plantilla que entrenará Joan Peñarroya y la opción que cobra más fuerza es otra cesión, como hace dos campañas en el Granada y la pasada en el Girona. El Força Lleida lo tiene en su lista aprovechando el convenio que tiene con el Barça, aunque también se plantearía ficharlo si acaba rescindiendo el contrato.En cuanto a James Nnaji, que ha tenido que posponer un año su salto a la NBA por la operación de espalda a la que se sometió hace mes y medio, también es una opción que baraja la dirección técnica, ya que no tendrá muchos minutos y la cesión está sobre la mesa, aunque su salario, unos 400.000 euros brutos, complican la operación.De momento la única incorporación oficializada es la de Rafa Villar, pieza clave en el ascenso a la ACB. El de L’Hospitalet no se perdió ni un solo partido, jugó los 34 de Liga regular, los tres del play off de cuartos y los dos de la Final Four, con un promedio global de 6,6 puntos, 3,7 rebotes, 3,1 asistencias y 11,1 de valoración. El director deportivo Joaquín Prado le calificó ayer como “uno de los mejores jugadores jóvenes de España” y considera que su debut en la ACB “le llega en un momento de su carrera perfecto”, dijo. La renovación de Kenny Hasbrouk y el fichaje de Oriol Paulí serán los próximos anuncios.

La selección española U20, con Rafa Villar entre sus integrantes, solventó su eliminatoria de octavos del Eurobasket con solvencia, derrotando a Montenegro por 80-45 y plantándose en cuartos, donde hoy se medirá a Francia. Tras una primera mitad igualada, que se cerró con el equipo estatal dominando por siete puntos (31-24), un parcial de 15-0 al inicio del tercer cuarto rompió el partido (46-24). Villar anotó 4 puntos, capturó un rebote y dio 3 asistencias en casi 13 minutos de juego.