El Força Lleida fitxa dos anys Villar i licita per Caicedo

Oficialitzada ja la inclusió del Força Lleida a l’ACB, el club ha començat a tancar operacions i ahir va anunciar el primer fitxatge de l’era ACB, Rafa Villar, de només 19 anys, amb el qual ja tenia tancat un acord per les dos pròximes temporades, com ja va anunciar SEGRE, al desvincular-se definitivament del Barça, que l’havia tingut cedit les dos últimes al Barris Nord.

El mateix camí podria fer un altre blaugrana, Michael Caicedo, un dels objectius que té la direcció esportiva per reforçar la posició d’escorta. El jugador d’Inca, de 21 anys, és encara propietat del Barça, però el seu futur no està del tot clar. És segur que no formarà part de la primera plantilla que entrenarà Joan Peñarroya i l’opció que cobra més força és una altra cessió, com fa dos campanyes al Granada i la passada al Girona. El Força Lleida el té a la seua llista aprofitant el conveni que té amb el Barça, malgrat que també es plantejaria fitxar-lo si acaba rescindint el contracte.Quant a James Nnaji, que ha hagut d’ajornar un any el seu salt a l’NBA per l’operació d’esquena a què es va sotmetre fa un mes i mig, també és una opció que sospesa la direcció tècnica, ja que no tindrà gaires minuts i la cessió és sobre la taula, encara que el seu salari, uns 400.000 euros bruts, complica l’operació.De moment l’única incorporació oficialitzada és la de Rafa Villar, peça clau en l’ascens a l’ACB. El de l’Hospitalet no es va perdre ni un sol partit, va jugar els 34 de Lliga regular, els tres del play-off de quarts i els dos de la Final Four, amb una mitjana global de 6,6 punts, 3,7 rebots, 3,1 assistències i 11,1 de valoració. El director esportiu Joaquín Prado el va qualificar ahir com “un dels millors jugadors joves d’Espanya” i considera que el seu debut a l’ACB “li arriba en un moment de la seua carrera perfecte”, va dir. D’altra banda, la renovació de Kenny Hasbrouk i el fitxatge d’Oriol Paulí seran els pròxims anuncis.

La selecció espanyola U20, amb Rafa Villar, va resoldre l’eliminatòria de vuitens de l’Eurobàsquet amb solvència, derrotant Montenegro per 80-45 i plantant-se a quarts, en què avui s’enfrontarà a França. Després d’una primera meitat igualada, amb l’equip estatal dominant per set punts (31-24), un parcial de 15-0 a l’inici del tercer quart va trencar el matx (46-24). Villar va anotar 4 punts, va capturar un rebot i va fer 3 assistències en gairebé 13 minuts de joc.