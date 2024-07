El Barça intenta fichar a Dani Olmo contrarreloj para que no se encarezca

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Olmo, 26 años, centrocampista del Leipzig y uno de los objetivos del FC Barcelona para reforzarse este verano, cuenta ya con una propuesta en firme del club azulgrana. Según informó Mundo Deportivo, los agentes del internacional español han recibido ya una oferta por escrito del Barça, en la que le ofrecen al futbolista un contrato de seis temporadas, mientras que el Leipzig percibiría cerca de los 60 millones de la cláusula que tiene estipulada el jugador en su contrato, entre fijos y algunos variables.

Pese a que el plazo de la cláusula de 60 millones con el Leipzig finaliza hoy sábado, tanto el jugador como sus representantes han conseguido que el club alemán mantenga esa cifra unas semanas más. A partir de hoy, tanto Dani Olmo, como sus agentes y su familia estudiarán a fondo la propuesta del Barça y se encargarán también de trasladársela al Leipzig.

El holandés Ronald Koeman, seleccionador de los Países Bajos y exentrenador y exjugador del Barcelona, volvió ayer a señalar al presidente azulgrana, Joan Laporta, al que afea no respetar “a las leyendas” de la entidad catalán y advirtió sobre “la importante lesión” que sufre Frenkie de Jong. Así lo comentó en unas declaraciones en el Club de Golf Barcelona, durante la celebración de un torneo benéfico de golf de la fundación que preside.“En los últimos años, el problema del Barça ha sido que Messi está fuera, que yo estoy fuera, que Xavi está fuera y creo que lo mejor es respetar a las leyendas del club y eso es mucho más importante que luchar por un jugador”, dijo.Además recordó que el Barça tiene la necesidad de estar “arriba del todo” y en los últimos años no ha podido competir, algo que sucede, según su opinión, porque “la junta trabaja de una manera que no es buena”.